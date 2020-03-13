Про це повідомляє польське видання wPolityce.

Як заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецкій, режим закриття кордону для іноземців буде введений з 00:00 години 14 березня 2020 року на наступні 10 днів.

В той же час кордони для іноземців закриваються державою з можливістю продовження ще на 20 днів, а після цього ще на місяць.

“Перед лицем всесвітньої епідемії або, власне, пандемії, найважливіші слова – безпека і відповідальність. Відповідальна дія, яка може привести до того, що ми мінімізуємо наслідки цієї пандемії. Тому ми вирішили ввести стан епідемічної загрози. Ми приймаємо рішення про тимчасове відновлення (з країнами Шенгенської зони- Ред.) кордонів. Спочатку на 10 днів”, – сказав прем’єр.

У свою чергу громадяни Польщі можуть повернутися додому, однак будуть по прибуттю будуть спрямовані на двотижневий карантин.

У той же час глава уряду Польщі підкреслив, що кордони держави будуть відкриті для товарообігу.