20 грудня Кабмін затвердив протокол між Україною та Польщею, що вносить зміни до міжурядової угоди про надання Україні пільгового кредиту, які передбачають збільшення суми кредиту зі 100 до 160 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтак, сума кредиту збільшиться зі 100 до 160 мільйонів євро. Додаткові кошти будуть спрямовані на фінансування проєктів із розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури й облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

У відомстві зауважили, що первинну кредитну угоду було укладено ще у 2015 році на 100 млн євро, з яких на сьогодні використано понад 40 млн євро.

Варто зазначити, що у листопаді цього року Кабінет міністрів України прийняв розпорядження щодо внесення змін до договору між урядами України та Польщі, зокрема, про збільшення на 160 млн євро пільгового кредиту для реалізації інвестиційних проєктів.

Відтак, кредитні кошти в розмірі 160 млн євро для реалізації інвестиційних проєктів отримають: “Укравтодор” – 94,1 млн євро на розбудову дорожньої інфраструктури на підходах до 5 пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні. Держмитслужба – 58,9 млн євро на облаштування пунктів пропуску “Шегині”, “Краківець”, “Рава-Руська”, закупівля мобільних скануючих систем на пунктах пропуску “Ягодин”, “Шегині”, “Краківець”, “Рава-Руська”.

Також кошти отримає адміністрації Держприкордонслужби – 7 млн євро на закупівлю безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону.

У Мінреінтеграції нагадали, що у вересні 2022 року під співголовуванням Віцепрем’єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук було проведено чергове засідання українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Результатом роботи комісії стало збільшення суми кредиту.