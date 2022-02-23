Про це заявив Президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції у Києві.
Він зауважив, що Польща також долучається до санкцій проти Росії.
“Запроваджені санкції мають бути дуже жорсткими. Ми маємо намір анонсувати нові санкції, котрі зокрема унеможливлять подорожі громадянам Росії”, – наголосив Президент Польщі.
Анджей Дуда зауважив, що ці кроки необхідно буде реалізувати у разі, якщо президент РФ і надалі нахабно порушуватиме міжнародне право, “атакуватиме мирні держави, забиратиме право інших людей – таких, як громадяни України — жити у мирі”.
Президент Польщі відзначив, що наразі відстежується кожен крок Росії, водночас зауважив, що Росія є загрозою не лише для України, а для всього регіону, зокрема, для східного флангу НАТО та цілого ЄС.
За його словами, він закликав Путіна не порушувати суверенітет України, адже це спричинить руйнування добробуту громадян його країни, усього того, “що може дати вільний світ”.
- Нагадаємо, уряд Польщі максимально зосереджений на шляхах розв’язання проблеми збройної агресії РФ, оскільки захищена Україна – це безпека усієї Польщі.Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер.
- Раніше колишній Президент Польщі Лех Валенса заявив, що переконаний у необхідності мобілізації усього світу, аби не допустити нового нападу Російської Федерації на Україну. Він також закликав атакувати Москву у разі ескалації збройного конфлікту на українському кордоні.
- Окрім цього віцепрем’єр Польщі з питань безпеки, голова партії “Право і Справедливість” Ярослав Качинський заявив, що найрішучіша позиція Заходу в умовах агресії Російської Федерації зменшить імовірність війни.
- Також міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що певен у тому, що через нарощування Росією військ на кордоні з Україною Європа може опинитися у війні.