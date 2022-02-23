У Польщі мають намір заборонити в'їзд громадянам Російської Федерації на вою територію у межах російських санкцій на тлі визнання ОРДЛО та в разі ескалації військових дій.

Про це заявив Президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції у Києві.

Він зауважив, що Польща також долучається до санкцій проти Росії.

“Запроваджені санкції мають бути дуже жорсткими. Ми маємо намір анонсувати нові санкції, котрі зокрема унеможливлять подорожі громадянам Росії”, – наголосив Президент Польщі.

Анджей Дуда зауважив, що ці кроки необхідно буде реалізувати у разі, якщо президент РФ і надалі нахабно порушуватиме міжнародне право, “атакуватиме мирні держави, забиратиме право інших людей – таких, як громадяни України — жити у мирі”.

Президент Польщі відзначив, що наразі відстежується кожен крок Росії, водночас зауважив, що Росія є загрозою не лише для України, а для всього регіону, зокрема, для східного флангу НАТО та цілого ЄС.

За його словами, він закликав Путіна не порушувати суверенітет України, адже це спричинить руйнування добробуту громадян його країни, усього того, “що може дати вільний світ”.