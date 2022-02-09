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«Весь світ має мобілізуватись для захисту України» – Лех Валенса

Колишній Президент Польщі Лех Валенса переконаний у необхідності мобілізації усього світу, аби не допустити нового нападу Російської Федерації на Україну. Він також закликав атакувати Москву у разі ескалації збройного конфлікту на українському кордоні.

Четвер, 10 лютого 2022, 00:56
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Про це Лех Валенса заявив інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita.

“Цього разу ми маємо бути мужніми. Я дуже поважав Путіна та підтримував його, проте він зайшов занадто далеко”, – зазначив політик.

На запитання журналіста, чи має Польща підтримувати Україну воєнним шляхом, колишній президент зауважив, що країна має робити все можливе, аби допомогти українцям захистити себе від збройної агресії РФ, зокрема й вербувати добровольців. Він наголосив, що захист України – це спільний інтерес країн Заходу.

“Ми не повинні зробити жодного кроку назад”, – заявив Лех Валенса.

За його словами, Європа не може відступати, адже, кожна наступна атака Росії буде ще гіршою.

“Весь світ має мобілізуватися і запобігти нападу на Україну. Якщо Путін атакує Київ, має бути негайна реакція – атака на Москву”, – резюмував Валенса.

Відповідаючи на запитання, що у такому випадку буде зі співпрацею Росією із Німеччиною та Францією, політик наголосив, що зав’язані спільні інтереси цих країн все одно будуть зруйновані, якщо дозволити Путіну напасти на Україну.

Довідка. Лех Валенса — польський політик, Президент Польщі (1990—1995 років). За професією — електрик. Співзасновник та перший керівник профспілки “Солідарність” у 1980-х роках, Людина року тижневика “Time” 1981 року, лауреат Нобелівської премії миру 1983 року.

Теги: агресія РФ, Європа, Лех Валенса, підтримка України, Польща

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