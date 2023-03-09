Про це глава польського оборонного відомства повідомив у Twitter.

Блащак нагадав, що у лютому такі загородження зводилися також на кордоні з Калінінградською областю РФ. Міністр назвав зміцнення кордону з Росією та Білоруссю “частиною стратегії захисту та стримування”.

W lutym rozpoczęła się budowa zabezpieczeń na granicy z obwodem kaliningradzkim. Dziś żołnierze rozpoczęli stawianie umocnień na granicy z Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. pic.twitter.com/PiR6LlQlgy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 9, 2023

У грудні минулого року Польща ввела в експлуатацію четверту ділянку електронного загородження на кордоні з Білоруссю довжиною 17, 6 км.

За польсько-білоруським кордоном стежать понад тисяча денно-нічних камер та тепловізорів. Сигнали системи надходять до Центру нагляду в Білостоку, який постійно інформує патрулі Прикордонної служби про ситуацію на кордоні.

У жовтні 2022 року у Польщі завершили будувати паркан на кордоні з Білоруссю. Його довжина складає 187 кілометрів.

Паркан має висоту 5,5 метрів. Його вироблено зі сталевих панелей, які мають висоту 4,5 метра. Нагорі знаходиться колючий дріт.

За даними Польського радіо, у паркані передбачили проходи для тварин. Схожі конструкції створюють під час будівництва автомобільних доріг.

Також не перекриті прикордонні річки й водотоки. На ділянках використали системи охорони кордону, які нададуть можливість диким тваринам вільно перетинати паркан. На стіні встановлюють електронні засоби охорони кордону. Йдеться про датчики руху та камери.

Зазначимо, що Польща вирішила побудувати паркан на кордоні з Білоруссю в серпні 2021. Будівництво стало відповіддю на штучну мігрантську кризу, яку організував режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.