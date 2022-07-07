У травні 2022 року серед держав-членів ЄС, Польща надала найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, які вимушено покинули Україну через повномасштабне вторгнення російських військ. За Польщею слідує Румунія та Болгарія.

Про це йдеться на офіційній сторінці Євростату.

За травень місяць Польща надала – 96 085 статусів тимчасового захисту для українців. Натомість Румунія – 20 435, а Болгарія – 19 860.

У травні 2022 року кількість українців, які отримали тимчасовий захист, зросла у чотирьох країнах Європейського Союзу. Найбільше зростання зафіксовано в Румунії +9 575 та Данії +1 040 у порівнянні з квітнем 2022 року.

Натомість у вісімнадцяти країнах ЄС кількість знизилася. Найбільше зниження спостерігалося у Польщі – 329 535, за нею слідують Болгарія – 41 610 і Франція – 14 535.

У порівнянні з чисельністю населення кожної країни ЄС, найбільший відсоток громадян України, яким надано тимчасовий захист у травні, було зафіксовано в Литві – 6,1% на тисячу жителів. Натомість Кіпр – 3,5% і Болгарія – 2,9%.

Серед українців, які шукали захисту в країнах ЄС, менше половини – це діти. Найбільше українських дітей, яким надано тимчасовий захист, зафіксовано у Польщі – 30 170 дітей, на другому місці Румунія – 8 235 дітей, та на третій позиції Болгарія – 7 175 дітей.

Проте за період від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, найбільше українців прихистила Польща – понад мільйон. За даними Євростату, станом на 31 травня 2022 року, найбільше українців, які скористалися тимчасовим захистом в ЄС зафіксовано у Польщі – 1 142 375 українців.

Довідка. Євростат – статистична організація Європейської Комісії з офісом у Люксембурзі. Завданнями Євростату є прогнози й статистичний аналіз, істотні при прийнятті рішень іншими інституціями ЄС. Також Євростат здійснює координування діяльності статистичних організацій країн – членів ЄС з метою стандартизації методики досліджень та консолідування даних цих організацій.