Про це йдеться на офіційній сторінці Євростату.
За травень місяць Польща надала – 96 085 статусів тимчасового захисту для українців. Натомість Румунія – 20 435, а Болгарія – 19 860.
У травні 2022 року кількість українців, які отримали тимчасовий захист, зросла у чотирьох країнах Європейського Союзу. Найбільше зростання зафіксовано в Румунії +9 575 та Данії +1 040 у порівнянні з квітнем 2022 року.
Натомість у вісімнадцяти країнах ЄС кількість знизилася. Найбільше зниження спостерігалося у Польщі – 329 535, за нею слідують Болгарія – 41 610 і Франція – 14 535.
У порівнянні з чисельністю населення кожної країни ЄС, найбільший відсоток громадян України, яким надано тимчасовий захист у травні, було зафіксовано в Литві – 6,1% на тисячу жителів. Натомість Кіпр – 3,5% і Болгарія – 2,9%.
Серед українців, які шукали захисту в країнах ЄС, менше половини – це діти. Найбільше українських дітей, яким надано тимчасовий захист, зафіксовано у Польщі – 30 170 дітей, на другому місці Румунія – 8 235 дітей, та на третій позиції Болгарія – 7 175 дітей.
Проте за період від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, найбільше українців прихистила Польща – понад мільйон. За даними Євростату, станом на 31 травня 2022 року, найбільше українців, які скористалися тимчасовим захистом в ЄС зафіксовано у Польщі – 1 142 375 українців.
Довідка. Євростат – статистична організація Європейської Комісії з офісом у Люксембурзі. Завданнями Євростату є прогнози й статистичний аналіз, істотні при прийнятті рішень іншими інституціями ЄС. Також Євростат здійснює координування діяльності статистичних організацій країн – членів ЄС з метою стандартизації методики досліджень та консолідування даних цих організацій.
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