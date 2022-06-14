В Україні спростили процес організації виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок.

Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.

Кабінет Міністрів України постановою №661 від 10 червня 2022 року вніс зміни до двох попередніх урядових постанов задля того, щоб спростити організацію оздоровлення дітей за кордоном та забезпечити їх виїзд на відпочинок.

Таким чином, під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок, але виключно за наявності згоди Нацсоцслужби.

Для проходження прикордонного контролю необхідні будуть наступні документи:

Згода Нацсоцслужби на виїзд групи дітей;

Списки групи дітей, які виїжджають за кордон на оздоровлення та відпочинок, та осіб, які супроводжують групу дітей за відповідною формою;

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини;

Погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд за кордон ;

Заява батьків на виїзд дитини за кордон, яка завірена службою у справах дітей.

Після закінчення перевірки документів у групи дітей та осіб, які супроводжують їх, співробітник Держприкордонслужби проставляє на списку штампи з відмітками “Виїзд” або “В’їзд”. А також “Державний кордон перетнули” та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися.