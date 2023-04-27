З 28 квітня експорт дронів з території Польщі до України може здійснюватися на основі загального дозволу, наданого міністром розвитку і технології Республіки Польща.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

Відповідне рішення ухвалене урядом Польщі у відповідь на прохання України. Відтак, це рішення сприятиме прискоренню постачання БПЛА на фронт, посиленню обороноздатності України та прискорить перемогу над РФ.

Заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка зазначив, що загальним дозволом для експорту безпілотних літальних апаратів до України може скористатися будь-який субʼєкт, який має місцезнаходження на території Польщі (комерційна чи неприбуткова організація, або фізична особа).

Відтак, запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу при експорті кожної партії дронів.

За словами Тараса Качки, рішення Польщі вкрай важливе для України ще й тому, що саме через цю країну українські волонтери закуповують основні обсяги БпЛА.

Дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених в розпорядженні. А саме – безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше однієї години, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ при поривах вітру не менше 46,3 км/год.

При цьому загальний дозвіл не надається у разі якщо експортер або постачальник знає або був поінформований про те, що вказані БпЛА призначені або можуть бути повністю або частково призначені для використання у зв’язку з розробкою, виробництвом, поводженням, експлуатацією, обслуговуванням, зберіганням, виявленням, ідентифікацією або розповсюдженням хімічної, біологічної чи ядерної зброї або у зв’язку з розробкою, виробництвом, обслуговуванням або зберіганням ракет, здатних доставляти таку зброю.

Також дозвіл не надається в разі використання їх як частин або компонентів озброєнь, які були експортовані без або з порушенням необхідного дозволу.

Нагадаємо, що 30 березня Кабінет міністрів України спростив процедуру ввезення низки товарів подвійного призначення, необхідних для забезпечення українських військових на фронті чи складових комплектування для виробників українського озброєння.