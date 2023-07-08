Джерело: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.
“Понад 1000 військових і майже 200 одиниць техніки з 12-ї та 17-ї механізованих бригад починають рух на схід країни в межах операції “Безпечне Підляшшя”. Це демонстрація нашої готовності реагувати на спроби дестабілізації біля кордону нашої країни”, – пояснив міністр оборони Польщі.
Зазначимо, що напередодні міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив, що Польща направить 500 поліціянтів на кордон з Білоруссю через “напружену ситуацію”
За даними Прикордонної служби Польщі, 1 липня з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 187 осіб.
“У зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив підкріпити наші сили 500 польськими поліціянтами з превентивних і антитерористичних підрозділів”, – зазначив міністр.
Вони приєднаються до 5000 прикордонників і 2000 армійців, які охоронятимуть безпеку цього кордону.
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