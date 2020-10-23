З 24 жовтня у Польщі починає діяти жорсткий карантин через стрімке збільшення кількості нових хворих на коронавірус. Всю територію країни віднесено до “червоної” зони.

Про це повідомив глава польського уряду Матеуш Моравецький і очільник МОЗ Польщі Адам Недзельський, інформує Wiadomosci.

Прем’єр країни зазначив, що ситуація виходить із-під контролю, тому влада зреагувала рішуче. Локдаун в Польщі діятиме 14 днів з можливістю подовження.

Так, школярі від 4 класу переходять на дистанційне навчання. Всі діти віком до 16 років мають право перебувати на вулицях лише під наглядом батьків.

На всій території країни заборонено збиратися групами більше п’ять осіб. Однак це правило не стосується людей, які проживають разом.

Закладам громадського харчування заборонено працювати у стандартному режимі. Дозволено відправляти замовлення кур’єрами.

За словами Моравецького, якщо через два тижні не буде результату, то жорсткий карантин продовжать.

Відомо, що для допомоги літнім людям створять так званий “корпус підтримки пенсіонерів”. До його роботи залучать армійські підрозділи.

За словами глави МОЗ Польщі, вже через тиждень стане зрозуміло, чи допомагає жорсткий карантин спинити розповсюдження вірусу.