У Польщі зміцнюють оборонний потенціал, збільшуючи чисельність Збройних сил та купуючи сучасне озброєння та зміцнюючи відносини із союзниками. Зокрема польський уряд замовив для своєї армії 1400 бойових машин піхоти Borsuk власного виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Збройні сили Польщі переживають якісну та кількісну трансформацію – розширюють, зміцнюють та модернізують можливості діяти в усіх умовах та сферах сучасного бойового поля. Відбувається інтенсивна модернізація, зазначили у відомстві.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду з польською компанією Huta Stalowa Wola на виробництво понад тисячі бойових машин піхоти Borsuk.

Варто зауважити, що контракт стане найбільшим в історії польської оборонної промисловості.

Польські ЗМІ зауважують, що уряд планував закупити нові БМП пізніше, проте, через російське повномасштабне вторгнення в Україну значно прискорив процес.

Водночас серед замовлених або поставлених озброєнь зокрема є системи Patriot, реактивні системи залпового вогню HIMARS, понад дві сотні танків Abrams, 24 БПЛА Bayraktar, винищувачі F-35 та гелікоптери Black Hawk.

Довідка. БМП Borsuk – це сучасна бронемашина для механізованих підрозділів, пристосована до дій у різних географічних та погодних умовах.