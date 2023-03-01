Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Збройні сили Польщі переживають якісну та кількісну трансформацію – розширюють, зміцнюють та модернізують можливості діяти в усіх умовах та сферах сучасного бойового поля. Відбувається інтенсивна модернізація, зазначили у відомстві.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду з польською компанією Huta Stalowa Wola на виробництво понад тисячі бойових машин піхоти Borsuk.

Варто зауважити, що контракт стане найбільшим в історії польської оборонної промисловості.

Польські ЗМІ зауважують, що уряд планував закупити нові БМП пізніше, проте, через російське повномасштабне вторгнення в Україну значно прискорив процес.

Водночас серед замовлених або поставлених озброєнь зокрема є системи Patriot, реактивні системи залпового вогню HIMARS, понад дві сотні танків Abrams, 24 БПЛА Bayraktar, винищувачі F-35 та гелікоптери Black Hawk.

Довідка. БМП Borsuk – це сучасна бронемашина для механізованих підрозділів, пристосована до дій у різних географічних та погодних умовах.