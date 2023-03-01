Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Збройні сили Польщі переживають якісну та кількісну трансформацію – розширюють, зміцнюють та модернізують можливості діяти в усіх умовах та сферах сучасного бойового поля. Відбувається інтенсивна модернізація, зазначили у відомстві.
Dzięki decyzji wicepremiera, szefa @MON_GOV_PL @mblaszczak i załodze Huty Stalowa Wola dzisiejsze słowo dnia to #Borsuk. Liczba mnoga – #Borsuki😉 #pgz🇵🇱 #HSW #umowa #nowaera #WojskoPolskie🇵🇱 #NBPWP @MAPGOVPL @SztabGenWP @DGeneralneRSZ @16Dywizja pic.twitter.com/1lYE1FOUDV
— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) February 28, 2023
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду з польською компанією Huta Stalowa Wola на виробництво понад тисячі бойових машин піхоти Borsuk.
Варто зауважити, що контракт стане найбільшим в історії польської оборонної промисловості.
Польські ЗМІ зауважують, що уряд планував закупити нові БМП пізніше, проте, через російське повномасштабне вторгнення в Україну значно прискорив процес.
Водночас серед замовлених або поставлених озброєнь зокрема є системи Patriot, реактивні системи залпового вогню HIMARS, понад дві сотні танків Abrams, 24 БПЛА Bayraktar, винищувачі F-35 та гелікоптери Black Hawk.
Довідка. БМП Borsuk – це сучасна бронемашина для механізованих підрозділів, пристосована до дій у різних географічних та погодних умовах.
- Представник польського уряду з питань кібербезпеки Януш Чешинський звинуватив Росію в атаці, яка порушила роботу веб-сайту державної податкової служби.
- В Євросоюзі підписали декларацію з метою підтвердити своє прагнення зміцнювати європейське співробітництво в галузі атомної енергетики. Документ підписали 11 країн-членів ЄС.
- Директор з питань операцій Об’єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс повідомив Комітету з питань збройних сил Палати представників, що США та їхні союзники вже підготували понад 4000 українських армійців.