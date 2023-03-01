Про це повідомляє Bloomberg.
За словами Чешинського, тимчасова розподілена атака на відмову в обслуговуванні, або DDoS, вивела з ладу портал podatki.gov.pl вранці 28 лютого.
Росіяни несуть відповідальність за вчорашню атаку, це має бути зрозуміло, — сказав Чешинський. У нас є інформація, яка робить дуже ймовірним, що це супротивник”.
Він акцентував, що атака пов’язана з діяльністю російських спецслужб. Сайт податкової було виведено з ладу шляхом створення великого штучного трафіку.
За його словами, в результаті витоку даних не було. Зараз портал працює. Інцидент стався після візиту президента США Джо Байдена до Варшави та Києва минулого тижня.
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Зауважимо, за даними пошукової системи Google, російські кібератаки в країнах НАТО за минулий рік зросли в чотири рази проти показника 2020 року. В Україні кількість російських кібератак за той самий період зросла втричі.
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