Польська модельєрка Іґа Венглінска виготовила два топи, які змінюють колір або блимають світлом, щоб допомогти власнику визначити, коли він відчуває стрес чи тривогу.

Про це повідомляє британське видання Dezeen.

Колекція “Emotional Clothing”, яка стала докторською дисертацію Венглінска в Академії образотворчих мистецтв у Кракові, покликана “розширити сприйняття одягу”.

Emotional Clothing створена з полісенсорних матеріалів, призначених для розширення меж сприйняття одягу”, — сказала Венглінска в інтерв’ю для Dezeen.

Сенсорне заміщення — це отримання мозком інформації від одного відчуття, наприклад дотику, і перетворення його на сприйняття іншого відчуття, наприклад, зору. Вона зазвичай застосовується, аби допомогти людям з вадами зору використовувати дотик для читання шрифтом Брайля.

Колекція розроблена, щоб стимулювати наше відчуття участі та змусити більше зосередитися на своєму тілі, наприклад, заспокоюючи дихання, щоб зменшити рівень стресу”, – додала дизайнерка.

Одяг Іґи реагує на частоту серцевих скорочень, температуру та гальванічну реакцію шкіри (GSR) за допомогою датчиків, які, викликають зміни візуального освітлення. Стрес зазвичай викликає підвищення температури й прискорене серцебиття. Взаємодіючи з речами, власник може не лише дізнаватися про зміни свого тіла, але й контролювати його реакцію.

Щоб перевірити датчики, Венглінска залучила фокус-групу, яка одягла речі. Іґа виміряла їхній рівень гедонічного збудження, використовуючи зразки розумних матеріалів.

Дизайнерка надихнулася на створення колекції, завдяки тезі Енді Кларка та Девіда Чалмерса, які стверджують, що матеріальні об’єкти можуть захопити мислення і їх можна розглядати як зовнішні елементи, які використовуються в процесі сприйняття.