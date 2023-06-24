Літак компанії Enter Air, що прямував з Польщі до Туреччини, на кілька хвилин залетів у повітряний простір України.

Джерело: RMF24.

Інцидент з літаком Enter Air розслідуватиме Польське агентство аеронавігаційного обслуговування, Управління цивільної авіації та Державна комісія з розслідування авіакатастроф.

Інцидент стався вчора вдень, 23 червня. Пасажирський рейс Enter Air з Познані до Анталії приблизно на 20 км зайшов у повітряний простір України, небо над якою закрите з початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Літак облітав шторм, грозу і словацькі диспетчери спрямували його на такий маршрут. Усе відбулося згідно з процедурами безпеки”, – повідомили в авіакомпанії.

Польське агентство цивільної авіації підтвердило цей інцидент, зазначивши, що пілоти літака були на зв’язку зі словацькими диспетчерами і на маршруті літака був грозовий фронт.

Зазначимо, що нещодавно голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що нині розглядається можливість поновлення роботи Львівського аеропорту.

“Можливе відкриття аеропорту. Одна з таких речей, які ми дуже чекаємо. Це питання справді було піднято. Ми сподіваємося, що, подібно до “зернового коридору”, буде й гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом”, – зазначив посадовець.

Своєю чергою, міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що Україна “наполегливо працює” над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків.

“Це насправді дуже потрібна річ. Момент, коли над Україною відновлять польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якнайшвидше. А у разі, якщо авіатори не мають практики, то за правилами безпеки не матимуть права відразу відновлювати роботу. Тому ми допомагаємо Україні підготуватися до моменту, коли ваш авіапростір буде відкритий повністю або частково”, – зазначив Клеман Бон.

Він також додав, що не йому вирішувати, коли це станеться. Однак, за його словами, українські посадовці зараз готуються до відкриття авіапростору для польотів цивільної авіації.