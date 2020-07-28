Про це йшлося в її інтерв’ю виданню “Сьогодні”.
Як відомо, з березня лише 8 категорій громадян України та інших третіх країн можуть відвідувати країни Шенгенської зони. Водночас всередині Шенгену громадяни можуть пересуватися без обмежень.
“Коли мова йде про в’їзд на територію ЄС з третіх країн, рекомендації Єврокомісії дуже жорсткі”, — зауважила Стефанішина.
На думку віцепрем’єрки, це не політичне, а суто епідеміологічне питання, а такий підхід “не дискримінаційний, бо стосується не лише України”.
Відповідаючи на запитання про те, коли умови відкриття кордонів для громадян третіх країн, зокрема — України, можуть бути пом’якшені, Стефанішина зазначила, що це відбудеться не раніше, ніж восени.
“Безвіз нікуди не зникне. Думаю, з вересня можна буде говорити про більш активний діалог, оскільки весь світ в очікуванні потенційної другої хвилі сплеску коронавірусу. Тому, полегшення очікуються орієнтовно восени”, — додала вона.
Також Стефанішина зазначила, що Єврокомісія дала рекомендації, за якими кожна країна-член ЄС може приймати рішення окремо. Тому з кожною країно окремо ведеться “потужна робота ведеться на дипломатичному фронті”.
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