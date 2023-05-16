Про це заявили представники програми Phoenix.
В Україні медик на псевдо Тейлор рятував поранених воїнів на східному фронті та проводив навчання з тактичної медицини.
У березні він зазнав важкого поранення на Донбасі, а у квітні його перевезли до Центрального військового шпиталю Праги, де він і помер.
“З глибоким сумом повідомляємо вам сумну новину. Тейлор, засновник проєкту Phoenix, наш друг і герой, який особисто врятував багатьох поранених воїнів на східному фронті, і завдяки якому тисячі солдатів і цивільних пройшли підготовку з бойової медицини, помер від важкого поранення 15 травня 2023 року – після кількох тижнів боротьби”, – йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що, за даними чеського МЗС, в Україні загинули двоє чеських добровольців, які воюють проти російської армії.
ДОВІДКА. Phoenix – проєкт, що забезпечує навчання українських солдатів тактичній медицині.
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- 25 квітня на Київщині, у селі Корніївка попрощалися з військовослужбовцем полку “Азов” Єгором Бартошем на псевдо “Ехо”, котрий загинув внаслідок теракту в тимчасово окупованій Оленівці.