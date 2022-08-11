Про це повідомили на офіційному сайті ФК “Карпати”.

Остап Савка народився у Дрогобичі Львівської області, був радянським футболістом. Грав, зокрема за “Шахтар” (Донецьк) і “Карпати” (Львів). У 1968 році став майстром спорту СРСР.

Починав грати у команді “Нафтовик” (Дрогобич). Навчався у Львівському політехнічному інституті. Упродовж 1967—1969 років провів 26 ігор у складі вищолігового “Шахтаря”, став півфіналістом кубка СРСР 1968 року.

У 1970—1977 роках грав у львівських “Карпатах”. Разом з командою вийшов до вищої ліги, став півфіналістом кубка СРСР 1972 року, а також посів 4-е місце у вищій лізі сезону 1976 року.

“Уродженець Дрогобича перебрався у “Карпати” після виступів за рідний “Нафтовик” та донецький “Шахтар”. У складі “левів” Савка провів 9 сезонів, був капітаном команди, брав участь у дебютному єврокубковому поході у 1970-му. А через два роки Остап Володимирович записав до активу хет-трик у матчі з московським “Локомотивом”, який так і залишається єдиним для футболістів “Карпат”, оформленим у Вищій лізі”, – зазначили у повідомленні футбольного клубу “Карпати”.

Загалом Остап Савка за львівську команду провів 194 матчі та забив 16 голів. Після завершення активних виступів працював тренером СДЮШОР “Карпати”.