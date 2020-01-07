Про це повідомили на сайті Держдепартаменту США.
Повідомляється, що Помпео та Зеленський обговорили також ситуацію на Близькому Сході та партнерство між країнами.
“Держсекретар Майк Помпео сьогодні поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити перенесення його поїздки в Україну. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході, і міністр високо оцінив засудження Україною нападу на посольство США в Багдаді. Держсекретар Помпео підтвердив рішучу підтримку США суверенітету та територіальної цілісності Україна й наголосив на нашому довгостроковому стратегічному партнерстві”, — повідомила представник Помпео Морган Ортагус.
- 30 грудня держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що в 2020 році планує поїздку в Україну. Пізніше Помпео повідомив, що перенесе свій візит в Україну, Білорусь і Казахстан через масові протести в Іраку, під час яких було скоєно напад на посольство США.
- Голова Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова прийняти державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео та сподівається найближчим часом погодити нову дату візиту.