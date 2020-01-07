Держсекретар США Майк Помпео в телефонному режимі обговорив з Президентом Володимиром Зеленським перенесення поїздки в Україну.

Про це повідомили на сайті Держдепартаменту США.

Повідомляється, що Помпео та Зеленський обговорили також ситуацію на Близькому Сході та партнерство між країнами.

“Держсекретар Майк Помпео сьогодні поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити перенесення його поїздки в Україну. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході, і міністр високо оцінив засудження Україною нападу на посольство США в Багдаді. Держсекретар Помпео підтвердив рішучу підтримку США суверенітету та територіальної цілісності Україна й наголосив на нашому довгостроковому стратегічному партнерстві”, — повідомила представник Помпео Морган Ортагус.