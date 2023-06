Джерело: Twitter

У 2021 році Іво Бобул висловився шодо творчості вокалістки Go_A Катерини Павленко. Артист заявив, що учасниця Євробачення-2021 “ніхто і звуть її ніяк”.

Конфлікт розгорівся після того, як Павленко на шоу “Співають всі” заявила, що українському шоубізу потрібні “актуальні артисти”. На її переконання, “молодь не цікавлять стрази і те, що було популярним 10 років тому”.

Своєю чергою, Бобул вирішив зреагувати на зауваження колеги, розкритикувавши її творчість та внесок в українську культуру.

“Життя потрібно прожити так, щоб тебе хейтив сам Іво Бобул”, – написала Павленко на своїй сторінці в Instagram після заяв артиста.

Еліс Купер (справжнє ім’я Вінсент Деймон Фурньє) — “король жаху та майстер епатажу”, американський рок-музикант та шоумен.

У підлітковому віці Вінсент познайомився з Гленом Бакстоном та Денісом Даневеєм, з якими заснував свою першу групу. Група в той час копіювала хіти відомих виконавців. У 1968 група міняє назву на ”Alice Cooper”.

Успіх прийшов до групи у листопаді 1970, коли вийшов сингл “I’m Eighteen”, з альбому “Love it to death”, який став гімном тинейджерів. Цей, а також наступний альбом ”Killer” отримали статус золотих. Водночас Еліс Купер починає демонструвати на сцені шоу, які принесли йому славу одного з найкращих шоуменів в історії рок-музики. На сцені проливались річки крові, з’являлись всілякі потвори, Елісу відрізали голову, вішали, страчували на електричному стільці тощо. Група вже була популярною, але справжній успіх прийшов після випуску альбому “School’s Out”, який мав успіх по обидві сторони Атлантики. Діяльність групи була викликом суспільству, проти групи піднялася хвиля протесту серед церкви та громадських діячів, її концерти заборонили у Англії, а кліпи були зняті з ефіру. Наступна платівка “Billion Dollar Babies” стала найуспішною за всю історію групи. Альбом “Muscle of Love” теж мав успіх, але став останнім альбомом групи. Після його випуску Вінсент остаточно взяв собі псевдонім Еліс Купер та розпочав сольну кар’єру. Його перший альбом “Welcome to My Nightmare!”, що розповідає про пригоди хлопчика Стівена, в якому Купер співпрацював з актором фільмів жахів Вінсентом Прайсом, вважається однією з найкращих робіт співака.

Творчість Купера вплинула на всю індустрію рок-музики, особливо на такі жанри, як панк-рок та ґлем-рок, його сценічні дійства стали еталоном для декількох поколінь музикантів, що грають важкий метал. Дуже багато сучасних виконавців визнають вплив Еліса Купера на їхню музичну діяльність.

У 2015 році разом з актором Джонні Деппом та Джої Перрі Еліс Купер утворив музичний супергурт під назвою Hollywood Vampires. Дебютний альбом гурту вийшов 11 вересня 2015 року.

Павленко Катерина Анатоліївна — українська співачка, фольклористка, композиторка, солістка гурту Go_A. Фіналістка Національного відбору 2020 з піснею “Соловей”. На початку березня 2021 року гурт Go_A представив оновлений варіант пісні “Шум”. Її довелося повністю переробити під формат конкурсу “Євробачення”.