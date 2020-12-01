Про це повідомляє видання The Guardian.
Співробітник ветеринарної та харчової адміністрації Данії Стен Мортенсен розповів, що щорічно із ферм країни втікають понад тисячі норок. За попередніми оцінками, цьогоріч з данських ферм втекло близько 5% норок. Цілком ймовірно, що деякі тварини були інфіковані коронавірусом.
Ці норки можуть поширювати коронавірус серед диких тварин. Мортенсен впевнений, що знищення всього поголів’я норок у Данії не врятувало країну від мутацій вірусу, який переносять ці тварини.
- Раніше повідомляли, що уряд Данії ввів нові карантинні обмеження та часткову заборону на пересування в країні після того, як на норкових фермах виявили мутовану форму коронавірусу COVID-19, що поширилася на людей.
- 18 листопада на звірофермах Данії вбили всіх заражених коронавірусом норок.
- У Данії норки, знищені через спалах COVID-19, піднялися з-під землі — річ у неглибокому похованні і природному газі.