Близько сотні норок втекли із ферм у Данії. Деякі з них були заражені коронавірусом та, ймовірно, поширили COVID-19 серед тварин дикої природи.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Співробітник ветеринарної та харчової адміністрації Данії Стен Мортенсен розповів, що щорічно із ферм країни втікають понад тисячі норок. За попередніми оцінками, цьогоріч з данських ферм втекло близько 5% норок. Цілком ймовірно, що деякі тварини були інфіковані коронавірусом.

Ці норки можуть поширювати коронавірус серед диких тварин. Мортенсен впевнений, що знищення всього поголів’я норок у Данії не врятувало країну від мутацій вірусу, який переносять ці тварини.