Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу.
Всього у полоні з “Азовсталі” перебуває 131 жінка. Серед них є військові медики, прикордонниці, 36-та бригада морпіхів, нацгвардійці, ті, хто служив в полку “Азов” та інші формування.
За словами міністерки, Україна буде докладати зусиль для їх звільнення. Вона закликала світову спільноту звернути увагу на невідповідні дії Росії щодо поводження з військовополоненими.
Захисники Маріуполя вийшли на підконтрольну росіянам територію 16-20 травня. Вони були заблоковані на заводі “Азовсталь” з кінця квітня. Всього вийшли 2 439 бійців, а представники “Червоного хреста” реєстрували українських захисників як військовополонених.
Нині російські військові та терористи з ОРДЛО погрожують бійцям “Азова” судом.
- Мар’яна Мамонова, капітанка медичної служби, уже чотири місяці знаходиться в російському полоні. Жінка – на останніх термінах вагітності.
- Керівниця патронатної служби полку “Азов” Олена Толкачова завила, що ніхто з журналістів не має компетенцій оцінювати психічний стан бійця та передбачати наслідки “сповіді на загал” для його психіки, а також наслідки впливу інтерв’ю на подальші події.
- Служба безпеки України запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти людей в умовах повномасштабної війни Росії проти України.