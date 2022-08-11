У російському полоні перебувають 130 військовослужбовиць ЗСУ, які були на "Азовсталі". Серед них є прикордонниці та медики.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу.

Всього у полоні з “Азовсталі” перебуває 131 жінка. Серед них є військові медики, прикордонниці, 36-та бригада морпіхів, нацгвардійці, ті, хто служив в полку “Азов” та інші формування.

За словами міністерки, Україна буде докладати зусиль для їх звільнення. Вона закликала світову спільноту звернути увагу на невідповідні дії Росії щодо поводження з військовополоненими.

Захисники Маріуполя вийшли на підконтрольну росіянам територію 16-20 травня. Вони були заблоковані на заводі “Азовсталь” з кінця квітня. Всього вийшли 2 439 бійців, а представники “Червоного хреста” реєстрували українських захисників як військовополонених.

Нині російські військові та терористи з ОРДЛО погрожують бійцям “Азова” судом.