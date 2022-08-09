Про це Толкачова написала у Facebook.
Вона звернулась до журналістів із закликом утриматись від бажання взяти інтерв’ю у звільнених з полону бійців.
“Часто, даючи згоду на інтерв’ю, звільнений з полону керується бажанням виговоритися, але таке “виговорення” не сприяє переосмисленню та інтегруванню подій полону в його життєвий досвід”, – зазначила вона.
Так, за її словами, більшість колишніх полонених згодом жалкують про те, що згодились дати інтерв’ю одразу після звільнення.
Окрім цього, у патронатній службі полку застерегли, що такі інтерв’ю можуть мати вплив на подальші обміни військовополоненими/тілами загиблих героїв.
Водночас погодились, що висвітлення історій героїчних бійців Маріуполя, які, “окрім пекла на “Азовсталі”, пережили полон”, є важливим. Проте закликали зачекати до покращення ситуації.
- Нагадаємо, нещодавно звільнена з російського полону українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська з позивним “Тайра” закликала зробити усе можливе задля порятунку полонених, котрі перебувають у російських застінках “безправні, як раби”.
- 18 червня, з російського полону вдалось звільнити п’ятьох цивільних українців з Київської області.
- Раніше Людмила Денісова повідомила про випадки катування українських військових, які потрапили до російського полону.