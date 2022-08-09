Керівниця патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова завила, що ніхто з журналістів не має компетенцій оцінювати психічний стан бійця та передбачати наслідки "сповіді на загал" для його психіки, а також наслідки впливу інтерв'ю на подальші події.

Про це Толкачова написала у Facebook.

Вона звернулась до журналістів із закликом утриматись від бажання взяти інтерв’ю у звільнених з полону бійців.

“Часто, даючи згоду на інтерв’ю, звільнений з полону керується бажанням виговоритися, але таке “виговорення” не сприяє переосмисленню та інтегруванню подій полону в його життєвий досвід”, – зазначила вона.

Так, за її словами, більшість колишніх полонених згодом жалкують про те, що згодились дати інтерв’ю одразу після звільнення.

Окрім цього, у патронатній службі полку застерегли, що такі інтерв’ю можуть мати вплив на подальші обміни військовополоненими/тілами загиблих героїв.

Водночас погодились, що висвітлення історій героїчних бійців Маріуполя, які, “окрім пекла на “Азовсталі”, пережили полон”, є важливим. Проте закликали зачекати до покращення ситуації.