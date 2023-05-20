Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, за три тижні після запуску кластера відомство отримало більше ніж 120 ідей від інженерів, які стануть game-changer на фронті.

Очільник Мінцифри навів декілька прикладів:

Важкий тактичний ударний квадрокоптер для розвідки та ураження важкоброньованих цілей. Стійкий до дії РЕБ на всіх каналах.

Дистанційно керований бойовий модуль. Допоможе формувати потужні лінії оборони. Встановлюється на блокпостах, пунктах спостереження, вогневих позиціях у зоні міської забудови, полі тощо.

Комплект, який спрощує використання систем супутникового зв’язку. Забезпечує компактність, мобільність. А ще — його можна встановити просто на даху автівки.

Універсальний детонаційний радіомодуль. Стійкий до РЕБ супротивника. Модулі пристрою працюють і як передавач, і як приймач, тобто є 100% взаємозамінними.

“Команда працює 24/7, щоб зібрати й передати на експертизу Силам оборони якомога більше якісних і ефективних рішень українських розробників, які потрібні на фронті просто зараз. Подавайте ваші проєкти через Brave1, щоб разом наблизити перемогу й зробити Україну №1 у сфері defense-tech у світі”, – зазначив Михайло Федоров.

26 квітня в Україні запустили defense tech cluster BRAVE1. Це єдина платформа для співпраці defense tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів, медіа і всіх, хто допомагає наближати перемогу через технології.

Довідково. BRAVE1 – це кластер для розвитку Defense Tech в Україні, заснований Міністерством цифрової трансформації, Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних сил України, Радою національної безпеки і оборони, Міністерством стратегічних галузей, Міністерством економіки.