Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, за три тижні після запуску кластера відомство отримало більше ніж 120 ідей від інженерів, які стануть game-changer на фронті.

Очільник Мінцифри навів декілька прикладів:

  • Важкий тактичний ударний квадрокоптер для розвідки та ураження важкоброньованих цілей. Стійкий до дії РЕБ на всіх каналах.
  • Дистанційно керований бойовий модуль. Допоможе формувати потужні лінії оборони. Встановлюється на блокпостах, пунктах спостереження, вогневих позиціях у зоні міської забудови, полі тощо.
  • Комплект, який спрощує використання систем супутникового зв’язку. Забезпечує компактність, мобільність. А ще — його можна встановити просто на даху автівки.
  • Універсальний детонаційний радіомодуль. Стійкий до РЕБ супротивника. Модулі пристрою працюють і як передавач, і як приймач, тобто є 100% взаємозамінними.

“Команда працює 24/7, щоб зібрати й передати на експертизу Силам оборони якомога більше якісних і ефективних рішень українських розробників, які потрібні на фронті просто зараз. Подавайте ваші проєкти через Brave1, щоб разом наблизити перемогу й зробити Україну №1 у сфері defense-tech у світі”, – зазначив Михайло Федоров.

26 квітня в Україні запустили defense tech cluster BRAVE1. Це єдина платформа для співпраці defense tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів, медіа і всіх, хто допомагає наближати перемогу через технології.

Довідково. BRAVE1 – це кластер для розвитку Defense Tech в Україні, заснований Міністерством цифрової трансформації, Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних сил України, Радою національної безпеки і оборони, Міністерством стратегічних галузей, Міністерством економіки.