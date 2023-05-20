Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, за три тижні після запуску кластера відомство отримало більше ніж 120 ідей від інженерів, які стануть game-changer на фронті.
Очільник Мінцифри навів декілька прикладів:
- Важкий тактичний ударний квадрокоптер для розвідки та ураження важкоброньованих цілей. Стійкий до дії РЕБ на всіх каналах.
- Дистанційно керований бойовий модуль. Допоможе формувати потужні лінії оборони. Встановлюється на блокпостах, пунктах спостереження, вогневих позиціях у зоні міської забудови, полі тощо.
- Комплект, який спрощує використання систем супутникового зв’язку. Забезпечує компактність, мобільність. А ще — його можна встановити просто на даху автівки.
- Універсальний детонаційний радіомодуль. Стійкий до РЕБ супротивника. Модулі пристрою працюють і як передавач, і як приймач, тобто є 100% взаємозамінними.
“Команда працює 24/7, щоб зібрати й передати на експертизу Силам оборони якомога більше якісних і ефективних рішень українських розробників, які потрібні на фронті просто зараз. Подавайте ваші проєкти через Brave1, щоб разом наблизити перемогу й зробити Україну №1 у сфері defense-tech у світі”, – зазначив Михайло Федоров.
26 квітня в Україні запустили defense tech cluster BRAVE1. Це єдина платформа для співпраці defense tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів, медіа і всіх, хто допомагає наближати перемогу через технології.
Довідково. BRAVE1 – це кластер для розвитку Defense Tech в Україні, заснований Міністерством цифрової трансформації, Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних сил України, Радою національної безпеки і оборони, Міністерством стратегічних галузей, Міністерством економіки.
- Кабінет міністрів України розширив перелік компаній оборонно-промислового комплексу, яким надано право імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва та експорту товарів військового призначення власного виробництва.
- Європейська інноваційна рада надасть 20 мільйонів євро для розвитку інновацій в Україні. Проєкт Seeds of Bravery триватиме два роки, а перші його переможці отримають фінансування вже у 2023 році.