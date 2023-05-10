Європейська інноваційна рада надасть 20 мільйонів євро для розвитку інновацій в Україні. Проєкт Seeds of Bravery триватиме два роки, а перші його переможці отримають фінансування вже у 2023 році.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Грантовий фонд для українських стартапів та інноваційних компаній становитиме 12 млн євро. Окрім грантового фінансування, передбачені активності із залучення додаткових інвестицій, промоції українських проєктів, навчання підприємців, програми виходу на міжнародні ринки, а також інтеграції української інноваційної екосистеми в європейську мережу.

Особливу увагу ініціатива Seeds of Bravery приділяє інноваційним рішенням, що спрямовані на відбудову України. Зокрема, на гранти можуть претендувати стартапи, які надають інноваційні послуги або займаються інноваційним підприємництвом, а також проєкти, спрямовані на комерціалізацію наукових досліджень. Кожна компанія зможе залучити до 60 тисяч євро грантового фінансування.

Відтак, понад 200 українських стартапів зможуть отримати до €60 тис. на розвиток інноваційних розробок у межах проєкту Seeds of Bravery.

Переможці проєкту стануть частиною потужної бізнес-мережі та зможуть вийти на міжнародний ринок.

Одним із ключових учасників консорціуму, який об’єднає 22 учасників, є Український фонд стартапів. Координатором стала досвідчена європейська агенція FundingBox. До консорціуму також долучилися Luxinnovation, Plug and Play, Erasmus Center for Entrepreneurship та інші відомі європейські стейкхолдери.

У відомстві зазначили, що зараз вже готується грантовий договір та затверджуються всі необхідні документи. Тож незабаром стартапи зможуть подавати заявки на отримання грантів.