У США столичний округ Колумбія і ще 36 американських штатів подали колективний позов проти компанії Google через можливе порушення антимонопольного законодавства.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на судові документи.

Позов подано до суду штату Каліфорнія. Серед 36 штатів, які його ініціювали, є Нью-Йорк, Каліфорнія, Колорадо, Юта, Массачусетс та інші.

Позивачі намагаються оскаржити панівне становище Google на ринку застосунків для пристроїв на операційній системі Android у США. У позові стверджується, що компанія зловживала своїм домінуючим становищем на користь власного магазину Google Play, обмеживши при цьому конкуренцію.

Зазначається, що метою Google було стримування розвитку сторонніх магазинів застосунків.

Згідно із позовом, компанія здійснила “пряму спробу заплатити Samsung за відмову від відносин із провідними розробниками”, щоб магазин Google залишався найбільш привабливим джерелом застосунків для Android. Йдеться про те, що Google “вжила заходів”, щоб втримати Samsung, на чиї пристрої припадає приблизно 60% американських смартфонів Android, від розвитку власного Samsung Galaxy Store.

Google начебто запропонував Samsung певну суму грошей (розмір не розголошується) і частину доходу, заробленого від Google Play Store, якщо корейський виробник смартфонів припинить укладати ексклюзивні угоди з розповсюдження таких популярних програм, як Fortnite від Epic Games. За інформацією позивачів, переговори врешті-решт провалилися.

Крім того, позивачі скаржаться на стягування 30% комісії з розробників застосунків у Google Play за будь-які продажі цифрових товарів, інформує видання Politico.

У колективному позові вказано, що Google контролює 90% ринку застосунків для Android (натомість жоден інший магазин застосунків не займає більш ніж 5% ринку). Наголошується, що хоча Google і дозволяє використовувати на гаджетах інші магазини застосунків, проте пошуковий гігант вжив заходів, аби жоден із них не набрав популярності.

“Google використовує своє домінуюче становище на ринку для придушення конкуренції і отримання мільярдів доларів комісійних… І ця антиконкурентна поведінка має припинитися”, – зазначив генеральний прокурор округу Колумбія Карл Расін.

У компанії Google вже відреагували на позов, зазначивши, що “дивно, що група генеральних прокурорів штатів вирішила подати позов проти системи, яка забезпечує більшу відкритість і свободу вибору, ніж інші”.