Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова спільно з центром SOCIS.

Так, на запитання, хто зараз є реальною опозицією до нової влади, 30,2 % респондентів заявили, що це “Європейська Солідарність”.

Ще 27,4 % опитаних вважають, що це партія “Опозиційна платформа – За життя”.

А 10,7 % впевнені, що реальною опозицією є ВО “Батьківщина”.

Ще 2,2 % респондентів висловили думку, що це партія “Голос”.

Дослідження проводилося в період з 21 по 28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю “face-to-face” за місцем проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України в цілому (старше 18 років) без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької і Луганської областей за такими показниками, як вік, стать, тип поселення (місто/село) і поділ країни на області. Всього опитано 4 тис. респондентів у віці старше 18 років.