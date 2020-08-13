Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова спільно з центром SOCIS.
Так, на запитання, хто зараз є реальною опозицією до нової влади, 30,2 % респондентів заявили, що це “Європейська Солідарність”.
Ще 27,4 % опитаних вважають, що це партія “Опозиційна платформа – За життя”.
А 10,7 % впевнені, що реальною опозицією є ВО “Батьківщина”.
Ще 2,2 % респондентів висловили думку, що це партія “Голос”.
Дослідження проводилося в період з 21 по 28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю “face-to-face” за місцем проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України в цілому (старше 18 років) без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької і Луганської областей за такими показниками, як вік, стать, тип поселення (місто/село) і поділ країни на області. Всього опитано 4 тис. респондентів у віці старше 18 років.
- Згідно із цим же опитуванням, рейтинг пропрезидентської партії “Слуга народу” продовжує знижуватися: зараз він становить 25,5 %. За “Європейську Солідарність” зараз готові проголосувати 18,1 % опитаних. З початку липня рівень підтримки політсили зріс.
- Раніше голова партії “Слуга народу”, нардеп Олександр Корнієнко пояснив, чому у політсили падає рейтинг. За словами нардепа, “відвалилися” ті українці, які “чекали швидких результатів”.
- Комітет виборців України проаналізував виконання обіцянок із передвиборчої програми партії “Слуги народу”: більшість з них є невиконаними.