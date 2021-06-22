Близько 41 млн осіб у всьому світі знаходяться на межі голоду.

Про це йдеться у повідомленні Всесвітньої продовольчої програми (WFP) Організації Об’єднаних Націй, яке цитує пресслужба ООН.

Згідно з аналізом WFP, 41 мільйон осіб у 43 країнах світу “балансують на межі голоду” (в порівнянні з 27 мільйонами два роки тому).

“У нас є чотири країни, де існують умови, схожі на голод. Тим часом 41 мільйон осіб буквально перебувають на межі голоду. Якщо подивитися на цифри, це просто трагічно – адже це реальні люди з реальними іменами”, – зазначив виконавчий директор WFP Девід Бізлі.

Так, за даними WFP, 584 000 осіб уже відчувають голод в Ефіопії, Південному Судані, Ємені та на Мадагаскарі.

Особливе занепокоєння також викликає ситуація в Нігерії та Буркіна-Фасо.

“У Сомалі у 2011 році 260 тисяч осіб померли від голоду. На той час, коли голод був фактично оголошений, половина цієї кількості вже померли. Ми не можемо сперечатися про цифри, коли людям зараз потрібна наша допомога”, – попередив Бізлі.

Він наголосив на потребі в терміновому фінансуванні та гуманітарному доступі до тих, хто цього потребує. У WFP уточнили, що необхідно негайно зібрати 6 мільярдів доларів, щоб охопити групи ризику в 43 країнах світу.

В ООН зазначили, що загроза голоду зросла через конфлікти, зміну клімату та знецінення валют. Різке зростання цін на основні харчові продукти також посилює наявний тиск на продовольчу безпеку (наприклад, світова вартість кукурудзи зросла майже на 90% у річному вимірі).

У 2019 році на межі голоду, за даними WFP, перебували 27 мільйонів людей, але з 2020 року до цього додалася пандемія коронавірусу COVID-19, інформує агентство Reuters.

Світові ціни на продовольство зросли в травні цього року до найвищого рівня за десятиліття, про що свідчать дані ООН. При цьому основні харчові продукти, такі як зернові, олійні, молочні продукти, м’ясо і цукор, подорожчали в сукупності на 40% у порівнянні з рівнем минулого року.

Знецінення валюти в таких країнах, як Ліван, Нігерія, Судан, Венесуела і Зімбабве, посилює цей тиск і призводить до ще більшого зростання цін (посилюючи відсутність продовольчої безпеки).

ДОВІДКА. Всесвітня продовольча програма (World Food Programme, WFP) – гуманітарна організація, лауреат Нобелівської премії миру (2020 року).

WFP була заснована в 1961 році як орган з продовольчої допомоги в системі ООН. Організації доручено надавати допомогу в країнах, що розвиваються, борючись із голодом і бідністю. Вона використовує продовольчу допомогу з метою сприяння економічному і соціальному розвитку.