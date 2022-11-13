Понад 43 тисячі кримінальних проваджень розпочато за фактами вчинення злочинів солдатами РФ в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 43 479 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ та їхніми пособниками.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Так, серед вчинених злочинів:

32275 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)

9048 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

1975 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)

97 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)

37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія) та ін.

Окрім цього, на сьогодні на території деокупованих районів Сумської, Чернігівської, Київської, Харківської, Донецької та Херсонської областей виявлено 34 місця, в яких росіяни незаконно утримували та катували громадян України.