Понад 43 тисячі кримінальних проваджень розпочато за фактами вчинення злочинів солдатами РФ в Україні

Про це повідомляє Національна поліція України.
Так, серед вчинених злочинів:
- 32275 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)
- 9048 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
- 1975 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)
- 97 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)
- 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія) та ін.
Окрім цього, на сьогодні на території деокупованих районів Сумської, Чернігівської, Київської, Харківської, Донецької та Херсонської областей виявлено 34 місця, в яких росіяни незаконно утримували та катували громадян України.
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