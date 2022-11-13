російсько-українська війна
22:25 Понад 43 тисячі кримінальних проваджень розпочато за фактами вчинення злочинів солдатами РФ в Україні
21:57 Президент Латвії закликав створити спецтрибунал для РФ
21:32 США, Японія та Південна Корея координуватимуть свої дії, якщо КНДР проведе сьоме ядерне випробування
20:37 Частина санкцій проти РФ збережеться і після закінчення війни – міністерка фінансів США
20:14 Під час протестів в Ірані загинуло щонайменше 326 осіб – дані IHRNGO
19:13 Байден та Сі Цзіньпін хочуть окреслити пріоритети на найближчі роки під час зустрічі на Балі – WSJ
18:40 Прем’єр Японії заявляє, що Китай «все частіше» зазіхає на суверенітет країни
18:07 Синьо-жовту гітару Маккартні продано на аукціоні на підтримку України
17:39 Ріші Сунак обіцяє розкритикувати режим Путіна на G20
17:05 У Росії виник гострий дефіцит ліків, а планові операції переносять — розвідка
16:45 Окупанти поширили відео зі стратою «вагнерівця-зрадника»: пропагандисти залякують тим, що «полон гірше смерті»
16:02 У Стамбулі стався вибух: постраждали щонайменше 11 людей
14:52 Байден заявив, що буде конкурувати з Китаєм, аби не допустити конфлікту — Reuters
14:12 Binance припинила приймати депозити токенів FTT FTX — Reuters
13:43 «Битва за Іловайськ» і бої за Маріуполь: письменниця Галина Голіцина втратила двох синів на війні проти Росії
12:33 Україна та США планують побудувати малий модульний реактор
11:58 У МЗС України відповіли на заяву угорського депутата розділити Закарпаття для спільного кордону з Польщею
10:55 Жителів звільненої частини Херсонської області закликали повідомляти про зрадників — Нацполіція
10:17 У США під час авіашоу розбилися два літаки
09:40 Путін запропонував позбавляти громадянства «за фейки» про російську армію
09:31 Окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів: є поранені
08:26 Російські чиновники добиваються публічного схвалення депортації українських дітей – Інститут вивчення війни
07:38 До 16 градусів тепла: прогноз погоди на 13 листопада
07:15 13 листопада: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
00:58 13 листопада обмеження електропостачання діятимуть у Києві та ще 8 областях

Понад 43 тисячі кримінальних проваджень розпочато за фактами вчинення злочинів солдатами РФ в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 43 479 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ та їхніми пособниками.

Неділя, 13 листопада 2022, 22:25
Підтримати

Про це повідомляє Національна поліція України.

Так, серед вчинених злочинів:

  • 32275 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)
  • 9048 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
  • 1975 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)
  • 97 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)
  • 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія) та ін.

Джерело: Нацполіція

Окрім цього, на сьогодні на території деокупованих районів Сумської, Чернігівської, Київської, Харківської, Донецької та Херсонської областей виявлено 34 місця, в яких росіяни незаконно утримували та катували громадян України.

Теги: воєнні злочини РФ, деокуповані території, кримінальні провадження, Нацполіція, розслідування

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook