Організація Об’єднаних Націй звітує про понад 6 мільйонів українців, що були вимушені покинути країну через вторгнення російських окупантів.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN, посилаючись на ООН.

За інформацією Агентства ООН у справах біженців (УВКБ), з початку повномасштабної військової агресії Росії, з України виїхали вже понад 6 мільйонів людей. З кожним днем кількість вимушено переміщених українців зростає.

Зокрема, Міжнародна організація з міграції повідомляє, що понад 8 мільйонів українців (майже кожен п’ятий від довоєнної кількості) є внутрішньо переміщеними особами.

УВКБ прогнозує, що загалом Україну залишать понад 8,3 мільйона людей.