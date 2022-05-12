Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN, посилаючись на ООН.
За інформацією Агентства ООН у справах біженців (УВКБ), з початку повномасштабної військової агресії Росії, з України виїхали вже понад 6 мільйонів людей. З кожним днем кількість вимушено переміщених українців зростає.
Зокрема, Міжнародна організація з міграції повідомляє, що понад 8 мільйонів українців (майже кожен п’ятий від довоєнної кількості) є внутрішньо переміщеними особами.
УВКБ прогнозує, що загалом Україну залишать понад 8,3 мільйона людей.
- Раніше повідомлялося, що 500 00 внутрішньо переміщених українців отримають додаткові виплати.
- Водночас США передали Україні модульні будинки для постраждалих від війни.
- Також в Івано-Франківській області планують побудувати 100 тисяч квадратних метрів житла для переселенців.