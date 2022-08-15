На тимчасово окупованих територіях України переважна більшість респондентів впевнені, що їх область має бути невіддільною частиною України, а їх добробут і безпека значно погіршилися з моменту окупації.

Такі результати соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією Active Group у серпні 2022 року.

Респондентів попросили оцінити обґрунтованість територіальних претензій РФ на їх область: 72,7% відповіли, що претензії абсолютно не обґрунтовані, 2%, що претензії скоріше не обґрунтовані. Проте 9,9% вважають претензії РФ обґрунтованими, а 15,4% не змогли визначитися з відповіддю.

Окрім цього, 61,5% респондентів відповіли, що їхня область має бути невід’ємною частиною України, 6,8% висловили думку, що область має бути частиною України за умови федералізації, 0,9% переконані, що область має стати незалежною державою/частиною нової незалежної держави, тоді як 6,8% вважають, що їхня область має стати частиною РФ, Байдуже в якій країні – 10,3%, не визначилися з відповіддю – 13,6% опитаних.

Також у респондентів запитали, як зміниться їх особиста безпека у порівнянні з часом до 24 лютого 2022 року, якщо РФ отримає контроль над їх областю. Переважна більшість опитаних (89,5%) відповіли, що безпека погіршиться, з них 66,8% сказали, що значно погіршиться, 22,6% – дещо погіршиться, 2% вважають, що їх особиста безпека не зміниться. Натомість 5,5% відповіли, що їх безпека покращиться. Не визначилися з відповіддю 3,1% опитаних.

Щодо зміни добробуту, якщо РФ отримає контроль над областю, то 72,7% опитаних відповіли, що добробут значно погіршиться, 16,7% – дещо погіршиться, 2% вважають, що їх добробут не зміниться, 3,1% – дещо покращиться, 1,8% – значно покращиться. Тоді як 3,7% не змогли відповісти на запитання.

Зрештою, відповідаючи на запитання “Якщо російська федерація проводитиме референдум у вашому місті, ви підете на нього (для мешканців частини України, контрольованої рф)?”, то 81,8% відповіли, що не підуть і лише 9% сказали, що підуть, натомість не вирішили 9,2% респондентів.

Довідка. Active Group – заснована у 2011 році, компанія займається проведенням маркетингових та соціологічних досліджень по всій Україні.

Дослідження проводилось 4-8 серпня 2022 року комбінованим методом з застосуванням всіх можливих засобів зв’язку з дотриманням безпеки відповідаючих – телефонне інтерв’ю (за допомогою месенджерів: вайбер та телеграм), самозаповнення анкет, “сніжний ком”. Географія дослідження: тимчасово окуповані території України. Загалом опитано 600 респондентів. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.