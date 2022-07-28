Під час закритого брифінгу адміністрації президента США Джо Байдена щодо ситуації в Україні, членам Палати представників повідомили, що за час повномасштабної війни в Україні армія РФ втратила понад 75 000 осіб пораненими та вбитими.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Законодавці Палати представників США, які були присутні на брифінгу, заявили, що на ньому їм озвучили втрати росіян у живій силі у війні проти України.

Загалом йдеться про понад 75 000 осіб вбитими та пораненими, розповіла представниця Демократичної партії Елісса Слоткін, яка є членом Комітету Палати представників у справах збройних сил і нещодавно відвідала Україну.

“Нам повідомили, що понад 75 000 росіян були вбиті або поранені. Це величезна цифра”, – сказала вона.

Слоткін додала, що понад 80% сухопутних сил РФ, які залучені до війни проти України “загрузли та втомились”, однак, наголосила вона, “вони все ще залишаються російськими військовими”.

“Російські військові втомлені, а українці шукають додаткові підкріплення, оскільки хочуть почати контрнаступ на півдні до зими”, – заявила вона.