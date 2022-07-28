Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Законодавці Палати представників США, які були присутні на брифінгу, заявили, що на ньому їм озвучили втрати росіян у живій силі у війні проти України.
Загалом йдеться про понад 75 000 осіб вбитими та пораненими, розповіла представниця Демократичної партії Елісса Слоткін, яка є членом Комітету Палати представників у справах збройних сил і нещодавно відвідала Україну.
“Нам повідомили, що понад 75 000 росіян були вбиті або поранені. Це величезна цифра”, – сказала вона.
Слоткін додала, що понад 80% сухопутних сил РФ, які залучені до війни проти України “загрузли та втомились”, однак, наголосила вона, “вони все ще залишаються російськими військовими”.
“Російські військові втомлені, а українці шукають додаткові підкріплення, оскільки хочуть почати контрнаступ на півдні до зими”, – заявила вона.
- Нагадаємо, за підрахунками американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ), у повномасштабній війні проти України російська армія вже втратила близько 60 000 осіб вбитими та пораненими.
- Водночас за підрахунками українського Генштабу, станом на 27 липня ЗСУ ліквідували понад 40 000 російських військових.
- Також за даними ЗМІ, у Сполучених Штатах вважають, що військові РФ щодня зазнають сотні втрат у війні проти України, включно зі втратою тисяч лейтенантів та капітанів.