Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Законодавці Палати представників США, які були присутні на брифінгу, заявили, що на ньому їм озвучили втрати росіян у живій силі у війні проти України.

Загалом йдеться про понад 75 000 осіб вбитими та пораненими, розповіла представниця Демократичної партії Елісса Слоткін, яка є членом Комітету Палати представників у справах збройних сил і нещодавно відвідала Україну.

“Нам повідомили, що понад 75 000 росіян були вбиті або поранені. Це величезна цифра”, – сказала вона.

Слоткін додала, що понад 80% сухопутних сил РФ, які залучені до війни проти України “загрузли та втомились”, однак, наголосила вона, “вони все ще залишаються російськими військовими”.

“Російські військові втомлені, а українці шукають додаткові підкріплення, оскільки хочуть почати контрнаступ на півдні до зими”, – заявила вона.