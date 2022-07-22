У Сполучених Штатах вважають, що військові РФ щодня зазнають сотні втрат у війні проти України, включно зі втратою тисяч лейтенантів та капітанів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника оборони США на правах анонімності.

За оцінками посадовців США, російські втрати в Україні наразі досягли близько 15 000 убитих і, ймовірно, 45 000 поранених. Раніше про це заявляв директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс, додавши, що Україна також зазнала значних втрат.

Зазначається, що крім убитих підпоручників і капітанів, було вбито також сотні полковників і багато російських генералів.

Росія трактує загибель своїх військових, як державну таємницю навіть у мирний час, тому не часто оновлює офіційні дані про втрати під час війни.

У Сполучених Штатах також вважають, що Україна знищила понад 100 ключових російських об’єктів в Україні, зокрема командні пункти, склади боєприпасів та об’єкти протиповітряної оборони.