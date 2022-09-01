Подружжя у столиці два з половиною роки сперечалось у суді щодо імені та прізвища своєї новонародженої дівчинки. Рішення виніс Верховний Суд.

Про це йдеться в єдиному реєстрі судових рішень.

У 2020 році в пологовому будинку чоловік запропонував назвати дитину тим же іменем, що в її матері, обох бабусь і прабаби, проте дружина відмовилася.

Мати наполягала, аби дівчинці дісталось також її прізвище — у шлюбі жінка залишила дівоче. Своєю чергою, чоловік хотів навпаки, дати дитині своє прізвище.

Батько спробував розв’язати питання самотужки та приніс заяву про реєстрацію на своє прізвище і з обраним іменем. Проте документ відмовилися узаконити без відповідної згоди матері.

Тоді у РАЦС пояснили, що такі суперечки вирішуються або через опікунську раду, або через суд.

Суперечка обох батьків призвела до того, що дівчинка не отримала свідоцтва про народження.

Батько дитини звернувся до Дарницького районного суду й той став на його бік. Водночас згодом жінка подала касаційну скаргу.

Врешті справа дійшла до Верховного Суду, котрий вже у червні постановив дати дитині подвійні ім’я та прізвище.

Керуючись законодавством України та нормами міжнародного права, Суд пояснив, з урахуванням рівності прав, засад розумності, батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з`єднання їхніх прізвищ.