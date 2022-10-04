«Попався на вудку Кремля»: міністр оборони Литви прокоментував дописи Ілона Маска

Про це Арвідас Анушаускас написав у своєму Twitter-акаунті.
За словами глави міноборони Литви, після того, як президент РФ Володимир Путін почав “розмахувати прапорами про ядерну зброю”, у низці західних ЗМІ почали поширювати дезінформацію про начебто “конвої з ядерною зброєю”.
“Цього немає, але підвищена Кремлем “ядерна температура” приносить дивіденди страху. Ілон Маск був першим, хто попався на цю вудку”, – зазначив глава Міноборони Литви.
ДОВІДКА: Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск вирішив поділитись своїм баченням “миру” в Україні, згідно з яким він допускає проведення референдумів під наглядом ООН, а передачу Криму назвав “помилкою Хрущова”. Частина підписників мільярдера не погодилась з формулюванням підприємця та розкритикували його за незнання історії.
Більшість користувачів соцмереж розкритикували Маска через ці дописи. Відповіли йому й українські політики, після чого бізнесмен заявив, що “продовжує підтримувати Україну”. Він також нагадав, що його компанія SpaceX витратила близько 80 мільйонів доларів на підключення та підтримку Starlink в Україні.
“Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Очевидно, ми за Україну”, – написав він.
Водночас Маск наголосив, що намагання України повернути Крим приведе до “масової загибелі” та до “ризику ядерної війни”, що стане жахливим наслідком як для України, так і для планети Земля.
- Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв похвалив допис американського мільярдера Ілона Маска у Twitter щодо окупованого Криму.