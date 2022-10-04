«Попався на вудку Кремля»: міністр оборони Литви прокоментував дописи Ілона Маска

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас зреагував на вчорашні дописи американського бізнесмена Ілона Маска щодо "примирення" Росії та України. На думку литовського посадовця, винахідник "попався на вудку" Кремля, який шантажує світ ядерними погрозами.

Про це Арвідас Анушаускас написав у своєму Twitter-акаунті.

За словами глави міноборони Литви, після того, як президент РФ Володимир Путін почав “розмахувати прапорами про ядерну зброю”, у низці західних ЗМІ почали поширювати дезінформацію про начебто “конвої з ядерною зброєю”.

“Цього немає, але підвищена Кремлем “ядерна температура” приносить дивіденди страху. Ілон Маск був першим, хто попався на цю вудку”, – зазначив глава Міноборони Литви.

ДОВІДКА: Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск вирішив поділитись своїм баченням “миру” в Україні, згідно з яким він допускає проведення референдумів під наглядом ООН, а передачу Криму назвав “помилкою Хрущова”. Частина підписників мільярдера не погодилась з формулюванням підприємця та розкритикували його за незнання історії.

Більшість користувачів соцмереж розкритикували Маска через ці дописи. Відповіли йому й українські політики, після чого бізнесмен заявив, що “продовжує підтримувати Україну”. Він також нагадав, що його компанія SpaceX витратила близько 80 мільйонів доларів на підключення та підтримку Starlink в Україні.

“Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Очевидно, ми за Україну”, – написав він.

Водночас Маск наголосив, що намагання України повернути Крим приведе до “масової загибелі” та до “ризику ядерної війни”, що стане жахливим наслідком як для України, так і для планети Земля.