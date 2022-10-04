російсько-українська війна
11:56 «Попався на вудку Кремля»: міністр оборони Литви прокоментував дописи Ілона Маска
11:48 Росіяни розгорнули мобільні призовні пункти на кордоні з Естонією та Латвією
11:42 До Казахстану втекли понад 200 тисяч росіян після оголошення мобілізації
11:02 Північна Корея підтримала анексію українських територій Росією
10:34 «Я все ще підтримую Україну»: Ілон Маск відповів Зеленському після своїх дописів щодо «примирення» України та Росії
10:26 Британські розвідники вважають, що у РФ є проблеми з навчанням та оснащенням мобілізованих вояків
10:07 418 дітей загинули внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні
09:40 Рішення щодо 8 санкційного пакета проти РФ ухвалять 4 жовтня — посол Польщі в ЄС
09:08 Дніпропетровщина: росіяни накрили з «Градів» Нікополь, є 4 поранених
08:49 В Італії заморозили нерухомість двох російських олігархів – Reuters
08:42 Росіяни на Луганщині шукають чоловіків дронами — голова ОВА
08:19 «Молодець»: Медведєв похвалив твіти Ілона Маска
07:50 Внаслідок нічного ракетного удару по Харкову загинула одна жінка
07:30 4 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:12 Дощі по всій Україні та пориви вітру на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
01:03 Росіяни обстріляли Харків: інформація щодо постраждалих уточнюється
00:57 Україна оцінює шкоду навколишньому середовищу від вторгнення РФ у $35 млрд
00:19 Велика Британія перебуватиме під «значним ризиком» дефіциту газу цієї зими – енергетичний регулятор

03 жовтня

23:56 Україна на шляху до досягнення бойових цілей – Пентагон
22:55 В РФ змінили командувача Західного військового округу
22:32 У Кремлі заявили, що РФ «має проконсультуватися перед розмежуванням регіонів України, на які вона претендує»
22:07 «Коли знадобиться сантехнік – зателефоную Маску» – Кислиця нагадав винахіднику, що той не займається політикою
21:44 Франція хоче «зробити вартість війни нестерпною для Росії» – глава французького уряду
20:26 Держави ЄС та Велика Британія викликали російських послів через «незаконну анексію українських територій»
19:59 МЗС Чехії радить залишити РФ особам, котрі мають подвійне чесько-російське громадянство
19:02 Варшава пропонує Берліну врегулювати питання репарацій
18:04 У Греції розслідують «підозрілі» грошові перекази на Афон з РФ
17:39 Олаф Шольц закликав захищати єдність України
16:49 Очільник Пентагону Ллойд Остін пояснив, чому Україна не отримала далекобійні ракети ATACMS
16:27 Суддю Верховного Суду Богдана Львова не звільнили: СБУ виявила у нього паспорт РФ, а він називає це «брудною кампанією»

«Попався на вудку Кремля»: міністр оборони Литви прокоментував дописи Ілона Маска

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас зреагував на вчорашні дописи американського бізнесмена Ілона Маска щодо "примирення" Росії та України. На думку литовського посадовця, винахідник "попався на вудку" Кремля, який шантажує світ ядерними погрозами.

Вівторок, 4 жовтня 2022, 11:56
Підтримати

Про це Арвідас Анушаускас написав у своєму Twitter-акаунті.

За словами глави міноборони Литви, після того, як президент РФ Володимир Путін почав “розмахувати прапорами про ядерну зброю”, у низці західних ЗМІ почали поширювати дезінформацію про начебто “конвої з ядерною зброєю”.

“Цього немає, але підвищена Кремлем “ядерна температура” приносить дивіденди страху. Ілон Маск був першим, хто попався на цю вудку”, – зазначив глава Міноборони Литви.

ДОВІДКА: Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск вирішив поділитись своїм баченням “миру” в Україні, згідно з яким він допускає проведення референдумів під наглядом ООН, а передачу Криму назвав “помилкою Хрущова”. Частина підписників мільярдера не погодилась з формулюванням підприємця та розкритикували його за незнання історії.

Більшість користувачів соцмереж розкритикували Маска через ці дописи. Відповіли йому й українські політики, після чого бізнесмен заявив, що “продовжує підтримувати Україну”. Він також нагадав, що його компанія SpaceX витратила близько 80 мільйонів доларів на підключення та підтримку Starlink в Україні.

“Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Очевидно, ми за Україну”, – написав він.

Водночас Маск наголосив, що намагання України повернути Крим приведе до “масової загибелі” та до “ризику ядерної війни”, що стане жахливим наслідком як для України, так і для планети Земля.

Теги: Росія, Арвідас Анушаускас, Ілон Маск, молитва за мир, російсько-українська війна, Україна, Ядерна загроза

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook