Про це вона сказала під час брифінгу.
“Ми просто просимо оглянутися навколо себе і знайти інші додаткові джерела доходу, де можна заробляти під час карантину, з дому, онлайн, дистанційно, надаючи дистанційні послуги на винос, на вивіз і тому подібне”, – заявила Микичак.
Вона запропонувала малому бізнесу “перетворювати проблеми у нові можливості, як це роками роблять медики у поліклініках, не маючи ресурсу з жебрацькою заробітною платою, але максимально надаючи якісні медичні послуги кожному громадянину”.
Крім того, за її словами тимчасові робочі місця для підприємців у вимушеному простої готові надати лікарні. Вона зазначила, що наразі лікарні та центри медичної допомоги потребують “сильних і здорових робочих рук” – економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пральні і кухні, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробочих тощо.
“Приходьте в лікарні. Ми маємо можливість прийняти на роботу кожного. Допоможіть медицині рятувати життя кожного з нас, наших рідних і близьких”, – закликала Микичак.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що Україні нашкодить повний локдаун, а карантин вихідного дня допоможе розвантажити лікарні.
- Раніше повідомлялося, що через стрімке зростання хворих на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.
- Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк вважає “великою дурнею” рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня.