Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак порадила підприємцям у вимушеному простої через карантин вихідного дня йти працювати в лікарні.

Про це вона сказала під час брифінгу.

“Ми просто просимо оглянутися навколо себе і знайти інші додаткові джерела доходу, де можна заробляти під час карантину, з дому, онлайн, дистанційно, надаючи дистанційні послуги на винос, на вивіз і тому подібне”, – заявила Микичак.

Вона запропонувала малому бізнесу “перетворювати проблеми у нові можливості, як це роками роблять медики у поліклініках, не маючи ресурсу з жебрацькою заробітною платою, але максимально надаючи якісні медичні послуги кожному громадянину”.

Крім того, за її словами тимчасові робочі місця для підприємців у вимушеному простої готові надати лікарні. Вона зазначила, що наразі лікарні та центри медичної допомоги потребують “сильних і здорових робочих рук” – економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пральні і кухні, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробочих тощо.

“Приходьте в лікарні. Ми маємо можливість прийняти на роботу кожного. Допоможіть медицині рятувати життя кожного з нас, наших рідних і близьких”, – закликала Микичак.