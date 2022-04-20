Відповідна заява з’явилася на сайті банку.

Банк не зміг здійснити виплати через санкції, які запровадила Велика Британія. Тому установа не провела виплату процентів на загальну суму 21,25 млн доларів. Їх мали скерувати на користь емітента єврооблігацій компанії RSHB Capital Sa (Люксембург).

Платіжному агенту не повідомили про готовність прийняти від банку платіж. Те саме стосувалося того, аби провести виплату відсотків депозитаріям Euroclear, Clearstream, DTC та іншим власникам єврооблігацій.

Раніше з аналогічною проблемою зіткнувся Совкомбанк. Він призупинив нарахування відсотків за двома випусками єврооблігацій через американські санкції. Банк не мав технічної можливості розпоряджатися заблокованими активами через накладені обмеження. Тому стало неможливим використання міжнародної платіжної інфраструктури для обслуговування позик.