Відповідна заява з’явилася на сайті банку.
Банк не зміг здійснити виплати через санкції, які запровадила Велика Британія. Тому установа не провела виплату процентів на загальну суму 21,25 млн доларів. Їх мали скерувати на користь емітента єврооблігацій компанії RSHB Capital Sa (Люксембург).
Платіжному агенту не повідомили про готовність прийняти від банку платіж. Те саме стосувалося того, аби провести виплату відсотків депозитаріям Euroclear, Clearstream, DTC та іншим власникам єврооблігацій.
Раніше з аналогічною проблемою зіткнувся Совкомбанк. Він призупинив нарахування відсотків за двома випусками єврооблігацій через американські санкції. Банк не мав технічної можливості розпоряджатися заблокованими активами через накладені обмеження. Тому стало неможливим використання міжнародної платіжної інфраструктури для обслуговування позик.
- Нагадаємо, агентство кредитних рейтингів S&P повідомило, що РФ допустила дефолт за зовнішнім боргом, оскільки пропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах. Це означає “вибірковий дефолт”, оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в “долари, еквівалентні сумам, які були сплачені раніше”.
- Росії заборонили виплати суверенного боргу на понад 600 млн доларів з американських рахунків. США не дозволять РФ проводити доларові платежі з їхніх банків.
- Перший за століття зовнішній дефолт РФ виглядає майже неминучим після чергового жорстокого тижня для фінансової системи країни. Попередній був оголошений після революції 1917 року.
- Також Міністерство фінансів Шрі-Ланки попередило інвесторів про дефолт. Країна поки що зупинила виплати за зовнішнім боргом. Напад Росії на Україну мав вплив на цю ситуацію.