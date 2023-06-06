Джерело: Міжнародне агентство з атомної енергії у Twitter.
“МАГАТЕ в курсі повідомлень про руйнування на українській Каховській греблі; експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією; безпосередньої загрози ядерній безпеці на станції немає”, – йдеться у повідомленні.
Потенційно підрив дамби становить загрозу для Запорізької атомної електростанції. Це пов’язано з тим, що рівень води в Каховському водосховищі падає, що створює небезпеку для ЗАЕС.
Саме з Каховської ГЕС до ЗАЕС поступає вода для охолодження атомної електростанції. Також вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС
Окрім цього, підрив Каховської ГЕС може призвести до дефіциту питної води у Херсонській області та в окупованому Криму. Також є ймовірність знищення частини населених пунктів та біосфери.
- Глова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). Перший евакуаційний потяг вирушить із Херсона вже о 12:00.
- Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.
- За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає.
- Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Це, зокрема, несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками.
- У соціальних мережах розповсюджують фото та відео з наслідками підриву Каховської ГЕС на Херсонщині.
- Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що після підриву окупантами Каховської ГЕС у місті почалось затоплення.
- Наслідки підриву Каховської ГЕС можуть мати не тільки національний, а й міждержавний характер. Директор з наукової роботи інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк зазначив, що дуже важко оцінити наслідки, але вони будуть вимірюватися величезними масштабами.