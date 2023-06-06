У МАГАТЕ заявили, що їхні експерти "уважно стежать за ситуацією" після підриву росіянами Каховської ГЕС. Вони вважають, що на Запорізькій атомній електростанції немає "безпосереднього ризику для ядерної безпеки".

Джерело: Міжнародне агентство з атомної енергії у Twitter.

“МАГАТЕ в курсі повідомлень про руйнування на українській Каховській греблі; експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією; безпосередньої загрози ядерній безпеці на станції немає”, – йдеться у повідомленні.

Потенційно підрив дамби становить загрозу для Запорізької атомної електростанції. Це пов’язано з тим, що рівень води в Каховському водосховищі падає, що створює небезпеку для ЗАЕС.

Саме з Каховської ГЕС до ЗАЕС поступає вода для охолодження атомної електростанції. Також вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС

Окрім цього, підрив Каховської ГЕС може призвести до дефіциту питної води у Херсонській області та в окупованому Криму. Також є ймовірність знищення частини населених пунктів та біосфери.