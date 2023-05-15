Попри санкції: до Росії ввозили авіазапчастини з США на десятки мільйонів – NYT

Після російського повномасштабного вторгнення в Україну Сполучені Штати діяли в партнерстві з майже 40 іншими урядами, щоб накласти санкції на Росію, включаючи обмеження доступу Москви до зброї, комп’ютерних мікросхем, частин літаків та інших продуктів, необхідних для підживлення її економіки та війни. Санкції також поширилися на російські авіакомпанії. Натомість дані російської митниці показують, що у 2022 році до РФ було відправлено деталі літаків Boeing, Airbus та інших на мільйони доларів.

Про це мовиться у матеріалі The New York Times.

Тож попри санкції, минулого року тисячі партій авіазапчастин були відправлені до Росії, згідно з даними російської митниці, отриманими виданням.

Постачання проходили через підставні компанії, а кінцевими одержувачами авіазапчастин були “Аэрофлот”, “Победа”, “Урал”, “Россия”, UTair та S7 Airlines.

Дані охоплюють понад 5000 окремих постачань деталей літаків до Росії протягом восьми місяців 2022 року, від простих гвинтів до стартера авіаційного двигуна під брендом Honeywell вартістю у 290 000 доларів.

Джеймс Дізальваторе, заступник директора Kharon, що стежить за зусиллями Росії щодо обходу санкцій, зауважив, що вартість деяких частин літаків, імпортованих російськими авіакомпаніями після вторгнення, зросла вчетверо або більше. Пояснивши, що постачання запчастин може бути прибутковим бізнесом.

Загалом це свідчить про те, що протягом восьми місяців до Росії було відправлено американських авіаційних деталей на суму 14,4 мільйона доларів, зокрема на 8,9 мільйона доларів – це деталі виготовлені або продані під торговою маркою американського виробника Boeing.

Згідно з даними, більша частина продукції була спрямована через ОАЕ, Туреччина, Китай і Мальдіви. Водночас невелика частина посилок також була відправлена ​​безпосередньо зі Сполучених Штатів чи Європи.

Зрештою, у виданні повідомили, що 11 травня у США заарештували двох росіян, яких звинуватили у порушенні експортного контролю та відмиванні коштів. Росіяни могли бути організаторами схеми з постачання запчастин для російських авіакомпаній.