Джерело: Міністерство оборони України.

Відтепер військовослужбовцям не потрібно повертатися до військової частини для оформлення відпустки за станом здоров’я чи звільнення з лав ЗСУ.

У Міноборони пояснили, що в період дії воєнного стану воїни, які були визнані ВЛК непридатними до військової служби, або яким була призначена відпустка для лікування після хвороби чи поранення, направляються до ТЦК та СП. Там з військової частини, за допомогою електронного документообігу, можна буде отримати необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби.

Відповідний закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану” підписав президент України.

Додамо, що у травні стало відомо, що медичні огляди військовозобов’язаних будуть проводитись на базі цивільних медичних закладів.

Станом на травень 2023 року 480 закладів подали свої пропозиції і 366-м із них підтверджена відповідність заявленим вимогам щодо кадрового потенціалу, переліку обладнання та наявності відповідних приміщень для проходження ВЛК.

Переліки закладів уже сформовані та подані до Національної служби здоров’я України.

Для того, щоб такі медогляди проводилися мультидисциплінарними командами лікарів й послуги були безоплатними для пацієнтів – впроваджено новий пакет медпослуг у межах програми медичних гарантій.

Держава, зокрема, фінансуватиме: проведення медоглядів, що включатимуть лабораторні та інструментальні дослідження; направлення за наявності показань в інші медзаклади та надання спеціалізованої медичної допомоги; оформлення довідок та формування медичних висновків щодо стану здоров’я.