Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, підтримати Порошенка прийшли нардепи від “Європейської Солідарності”, колишній голова РНБО Олександр Турчинов, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, дружина п’ятого президента Марина Порошенко і багато інших.

У цілому під будівлею суду зібралися сотні людей. Як повідомили в прес-службі “ЄС”, вони приїхали з різних регіонів України.

Акція протесту почалася ще під стінами Державного бюро розслідувань, куди Порошенко сьогодні прийшов на допит. Згодом він очолив колону активістів, які попрямували від будівлі ДБР до Печерського суду.

Перед початком засідання суду Порошенко заявив, що переслідування за діяльність, спрямовану на зміцнення обороноздатності держави та захист України від російської агресії – це реалізація кремлівського сценарію. Він також зазначив, що не дозволить здати національні інтереси України.

Прихильники політика наразі проводять мітинг під будівлею суду. Вони тримають прапори України, плакати з гаслами: “Стоп реванш!”, “Ти президент України, а не слуга Путіна” та інші. Учасники мітингу також скандували “Зелю геть!”