П’ятий президент України Петро Порошенко провів зустріч із колишньою президенткою Литовської Республіки Далею Грібаускайте (у 2009-2019 роках), котра прибула з візитом до Києва.

Про це Порошенко поінформував на своїй сторінці в Facebook. Крім того, про деталі зустрічі повідомили в пресслужбі “Європейської Солідарності”.

Темами зустрічі стали: загрози російського газопроводу “Північний потік-2”, посилення санкцій проти Росії і злочини проти демократії в Білорусі з боку режиму Олександра Лукашенка.

“Предметом нашої зустрічі були найважливіші питання спільного порядку денного. Ми обговорили безпекові виклики перед Україною та Європою у зв’язку з триваючою російською агресією, про підривні дії Кремля проти трансатлантичної єдності та солідарності, а також про будівництво “Північного потоку-2″. Ми обговорили і злочини проти демократії з боку режиму Лукашенка в Білорусі”, – наголосив Порошенко.

П’ятий президент наголосив на важливості збереження та посилення санкцій з боку Заходу проти Росії, неможливості повернення до “звичайного ведення справ” до припинення агресії РФ.

Крім того, Порошенко нагадав про необхідність кроків в напрямку деокупації Донбасу та Криму (в тому числі успішного запуску Кримської платформи).

“Ми також вдячні Литві за готовність прийняти чергову Конференцію з питань реформ в Україні у Вільнюсі на початку липня”, – зазначив Порошенко.

Політик також висловив вдячність Грібаускайте за величезний особистий внесок як у розвиток двосторонніх відносин, так і в просування євроінтеграційного та євроатлантичного порядку денного України.