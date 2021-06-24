Про це Порошенко поінформував на своїй сторінці в Facebook. Крім того, про деталі зустрічі повідомили в пресслужбі “Європейської Солідарності”.
Темами зустрічі стали: загрози російського газопроводу “Північний потік-2”, посилення санкцій проти Росії і злочини проти демократії в Білорусі з боку режиму Олександра Лукашенка.
“Предметом нашої зустрічі були найважливіші питання спільного порядку денного. Ми обговорили безпекові виклики перед Україною та Європою у зв’язку з триваючою російською агресією, про підривні дії Кремля проти трансатлантичної єдності та солідарності, а також про будівництво “Північного потоку-2″. Ми обговорили і злочини проти демократії з боку режиму Лукашенка в Білорусі”, – наголосив Порошенко.
П’ятий президент наголосив на важливості збереження та посилення санкцій з боку Заходу проти Росії, неможливості повернення до “звичайного ведення справ” до припинення агресії РФ.
Крім того, Порошенко нагадав про необхідність кроків в напрямку деокупації Донбасу та Криму (в тому числі успішного запуску Кримської платформи).
“Ми також вдячні Литві за готовність прийняти чергову Конференцію з питань реформ в Україні у Вільнюсі на початку липня”, – зазначив Порошенко.
Політик також висловив вдячність Грібаускайте за величезний особистий внесок як у розвиток двосторонніх відносин, так і в просування євроінтеграційного та євроатлантичного порядку денного України.
- Днями Петро Порошенко перебував у Туреччині, де брав участь в Анталійському дипломатичному форумі. Цей захід відбувався вперше за участі понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представників академічних кіл, експертів та медіа.
- У рамках форуму Петро Порошенко зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.
- Крім того, Петро Порошенко зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм.