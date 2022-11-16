П'ятий президент України Петро Порошенко передасть до Збройних сил України найбільший у світі тягач Oshkosh. Його нададуть 43-ій окремій артилерійській бригаді для перевезення гаубиць 155-го калібру.

Про це повідомила “Європейська Солідарність”.

Передання тягача погодили із командуванням ЗСУ. Він зможе транспортувати німецькі Panzerhaubitze та польські Krab.

“Цей американський восьмиколісний велетень може заходити у будь-яку багнюку і витягати на позиції артилерійські системи набагато швидше, ніж це робилося раніше”, – пояснили у повідомленні.

Порошенко наголосив, що після вчорашнього масового обстрілу цей тягач “чекають ще більше”. За його словами, після отримання Oshkosh ворог відчує “швидкість та міць нашої артилерії”.