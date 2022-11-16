Про це повідомила “Європейська Солідарність”.
Передання тягача погодили із командуванням ЗСУ. Він зможе транспортувати німецькі Panzerhaubitze та польські Krab.
“Цей американський восьмиколісний велетень може заходити у будь-яку багнюку і витягати на позиції артилерійські системи набагато швидше, ніж це робилося раніше”, – пояснили у повідомленні.
Порошенко наголосив, що після вчорашнього масового обстрілу цей тягач “чекають ще більше”. За його словами, після отримання Oshkosh ворог відчує “швидкість та міць нашої артилерії”.
Тягач практично новий. Він має лише 286 миль пробігу, а його корисне навантаження становить 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 було розроблено для транспортування танків Abrams.
Глава “ЄС” назвав передачу тягача після обстрілу дуже символічною.
“Вчора відбулася, можливо, найбільша з початку війни ракетна атака на Україну. Цю ніч 10 мільйонів українців провели без світла, і це не перша ніч. Для чого Путін, маніяк, це робить? Для того, щоб спробувати зламати наш бойовий дух. А це лише посилює нашу єдність, це посилює нашу лють. І це примушує нас робити ще більше для того, щоб наблизити нашу з вами перемогу”, – додав Порошенко.
Стосовно придбання двох танкових тягачів Oshkosh стало відомо на початку осені. 14 вересня Фонд Порошенка і ГО “Справа Громад” отримали експортні ліцензії Державного департаменту США.
Oshkosh призначений для транспортування танків, розгортання та евакуації бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів.
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