Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності”.
Порошенко нагадав, що понад 700 тисяч українців добровільно записалися до лоа Збройних Сил задля боротьби з агресором. Одначе, Україна потребує зброї, оскільки “голими руками на танки, на гармати, на гелікоптери, на бомби, на крилаті ракети важко йти”.
У Сєвєродонецькому напрямку кількість артилерії росіян у двадцять разів перевищує українську, а кількість боєприпасів, снарядів для цієї артилерії в сорок разів більша – і це співвідношення необхідно змінити.
Він нагадав, що українці зуміли здивувати світ і зупинити росіян, не давши їм захопити ні Київ, ні Донецьку та Луганську області: “Ні за три, ні за 33 дні – зараз уже 9 років і 16-й тиждень, і ми їм не дали нічого зробити”.
Україні потрібна зброя для контрнаступу. І це потрібно для захисту не лише нашої держави, але й усієї Європи.
“Ми викинемо російських варварів з української землі. Ми захистимо Україну. Ми захистимо Європу, включно із захистом Франції. Ми захистимо світ. І зараз йдеться не про допомогу Україні – йдеться про інвестиції у власну безпеку Франції, Європейського Союзу та світу. Допоможіть нам захистити вас”, – закликав Порошенко. Він додав, що Україна вміє битися та перемагати, і обов’язково переможе.
- Нагадаємо, Україна та Польща підписали один із найбільших контрактів щодо зброї за останні три десятиліття. Він передбачає постачання зброї в Україну.
- Раніше українським військовим передали броньовані машини Pinzgauer. Їх анонімно придбав військовослужбовець ЗСУ з позивним “Гора” спільно з партнерами.
- Велика Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270. Міністр оборони Бен Уоллес вважає, що подібне озброєння потрібне для захисту попри погрози президента країни-агресора Володимира Путіна.
- Уряд Іспанії готовий надати Україні бойові танки Leopard A4. Західний сусід завершує постачання батарей зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) малої дальності Shorad Aspide.