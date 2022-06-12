Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності”.

Порошенко нагадав, що понад 700 тисяч українців добровільно записалися до лоа Збройних Сил задля боротьби з агресором. Одначе, Україна потребує зброї, оскільки “голими руками на танки, на гармати, на гелікоптери, на бомби, на крилаті ракети важко йти”.

У Сєвєродонецькому напрямку кількість артилерії росіян у двадцять разів перевищує українську, а кількість боєприпасів, снарядів для цієї артилерії в сорок разів більша – і це співвідношення необхідно змінити.

Він нагадав, що українці зуміли здивувати світ і зупинити росіян, не давши їм захопити ні Київ, ні Донецьку та Луганську області: “Ні за три, ні за 33 дні – зараз уже 9 років і 16-й тиждень, і ми їм не дали нічого зробити”.

Україні потрібна зброя для контрнаступу. І це потрібно для захисту не лише нашої держави, але й усієї Європи.

“Ми викинемо російських варварів з української землі. Ми захистимо Україну. Ми захистимо Європу, включно із захистом Франції. Ми захистимо світ. І зараз йдеться не про допомогу Україні – йдеться про інвестиції у власну безпеку Франції, Європейського Союзу та світу. Допоможіть нам захистити вас”, – закликав Порошенко. Він додав, що Україна вміє битися та перемагати, і обов’язково переможе.