П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко ефірі французького каналу LCI заявив, що від безпеки нашої держави залежить також безпека всієї Європи. Цим він обґрунтував необхідність надати Україні важке озброєння.

Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності”.

Порошенко нагадав, що понад 700 тисяч українців добровільно записалися до лоа Збройних Сил задля боротьби з агресором. Одначе, Україна потребує зброї, оскільки “голими руками на танки, на гармати, на гелікоптери, на бомби, на крилаті ракети важко йти”.

У Сєвєродонецькому напрямку кількість артилерії росіян у двадцять разів перевищує українську, а кількість боєприпасів, снарядів для цієї артилерії в сорок разів більша – і це співвідношення необхідно змінити.

Він нагадав, що українці зуміли здивувати світ і зупинити росіян, не давши їм захопити ні Київ, ні Донецьку та Луганську області: “Ні за три, ні за 33 дні – зараз уже 9 років і 16-й тиждень, і ми їм не дали нічого зробити”.

Україні потрібна зброя для контрнаступу. І це потрібно для захисту не лише нашої держави, але й усієї Європи.

“Ми викинемо російських варварів з української землі. Ми захистимо Україну. Ми захистимо Європу, включно із захистом Франції. Ми захистимо світ. І зараз йдеться не про допомогу Україні – йдеться про інвестиції у власну безпеку Франції, Європейського Союзу та світу. Допоможіть нам захистити вас”, – закликав Порошенко. Він додав, що Україна вміє битися та перемагати, і обов’язково переможе.