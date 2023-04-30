Порошенко пояснив, що після трагедії в Умані неможливо лишатися байдужими:

“Не можна залишатися спокійними, коли бачиш кадри з Умані, де мирні мешканці були вбиті російськими нелюдами. Кадри з Київської області, кадри з Дніпра, з інших міст України. І ми точно цього не забудемо. Ми точно не пробачимо”.

Додав також, що його команда робить усе 24 години на добу для того, щоб наблизити нашу перемогу.