Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.

Джерело: “Європейська Солідарність”.

Так створюються унікальні можливості для пілотів, операторів, артилеристів, розвідників, командирів. Як пояснив Порошенко, взаємодія через систему захищеного зв’язку з пунктами артилерії дозволяє робити бойове застосування артилерії максимально ефективним.

У навчальному центрі, який готує операторів безпілотників, закінчився курс підготовки, тож комплекси відправляються у бригади разом із навченими людьми.

Сума цієї партії техніки перевищує 75 мільйонів гривень. Проєкт реалізується спільно Фондом Порошенка та ГО “Справа Громад”. Політик наголосив, що їх зараз мотивує віра в перемогу та контрнаступ.

Порошенко пояснив, що після трагедії в Умані неможливо лишатися байдужими:

“Не можна залишатися спокійними, коли бачиш кадри з Умані, де мирні мешканці були вбиті російськими нелюдами. Кадри з Київської області, кадри з Дніпра, з інших міст України. І ми точно цього не забудемо. Ми точно не пробачимо”.

Додав також, що його команда робить усе 24 години на добу для того, щоб наблизити нашу перемогу.