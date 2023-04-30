Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.
Так створюються унікальні можливості для пілотів, операторів, артилеристів, розвідників, командирів. Як пояснив Порошенко, взаємодія через систему захищеного зв’язку з пунктами артилерії дозволяє робити бойове застосування артилерії максимально ефективним.
У навчальному центрі, який готує операторів безпілотників, закінчився курс підготовки, тож комплекси відправляються у бригади разом із навченими людьми.
Сума цієї партії техніки перевищує 75 мільйонів гривень. Проєкт реалізується спільно Фондом Порошенка та ГО “Справа Громад”. Політик наголосив, що їх зараз мотивує віра в перемогу та контрнаступ.
Порошенко пояснив, що після трагедії в Умані неможливо лишатися байдужими:
“Не можна залишатися спокійними, коли бачиш кадри з Умані, де мирні мешканці були вбиті російськими нелюдами. Кадри з Київської області, кадри з Дніпра, з інших міст України. І ми точно цього не забудемо. Ми точно не пробачимо”.
Додав також, що його команда робить усе 24 години на добу для того, щоб наблизити нашу перемогу.
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