Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що дасть 2 мільйони людині, яка докаже, що надану військовим волонтерську допомогу він після фотосесії забирає з собою.

Про це політик заявив у відеозаписі, розміщеному на його каналі в Youtube.

Порошенко зіронізував з історій, що ходять по соцмережах, згідно з якими він мовбито будь-яку гуманітарну допомогу, привезену військовим ЗСУ, після фотосесії забирає з собою.

“Звичайно і очевидно: одразу ж як ми це передамо у війська, ми одразу же заберемо це. І тоді, коли ви це побачите, ви зможете отримати два мільйони!”, – пообіцяв політик.

Мільйони в якій саме валюті, лідер “ЄС” не уточнив.

Петро Порошенко наголосив, що мільйон з обіцяної суми заплатить ГО “Справа Громад”, а другий – він особисто. При цьому політик додав, що така сума буде виплачена кожному, хто розкриє факт відбирання ним волонтерської допомоги для ЗСУ.