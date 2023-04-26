Про це політик заявив у відеозаписі, розміщеному на його каналі в Youtube.
Порошенко зіронізував з історій, що ходять по соцмережах, згідно з якими він мовбито будь-яку гуманітарну допомогу, привезену військовим ЗСУ, після фотосесії забирає з собою.
“Звичайно і очевидно: одразу ж як ми це передамо у війська, ми одразу же заберемо це. І тоді, коли ви це побачите, ви зможете отримати два мільйони!”, – пообіцяв політик.
Мільйони в якій саме валюті, лідер “ЄС” не уточнив.
Петро Порошенко наголосив, що мільйон з обіцяної суми заплатить ГО “Справа Громад”, а другий – він особисто. При цьому політик додав, що така сума буде виплачена кожному, хто розкриє факт відбирання ним волонтерської допомоги для ЗСУ.
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