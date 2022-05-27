П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" зустрівся з Валерієм Прозапасом - депутатом Запорізької міськради та військовослужбовцем 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Відтак передав захисникам новий пікап та безпілотник.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Петра Порошенка.

Морпіхи 36-ої бригади отримали від політика автомобіль пікап та безпілотник із тепловізором.

Петро Порошенко, який спершу побував на південному фронті, де передав техніку 28-ій бригаді, заїхав і до 36-ої бригади морпіхів. Там зустрівся з депутатом Запорізької міськради Валерієм Прозапасом, який зараз захищає Україну.

Запорізький депутат та захисник України наголосив, що Порошенко ніколи не приїжджає до бойових підрозділів з порожніми руками.

“Сьогодні ми отримали і пікап, ми отримали і “пташку”, це безпілотник для нашої артилерійської роботи”, – сказав Прозапас.

Він додав, що Порошенко пообіцяв ще раз приїхати та привезти “цікаві речі”. Він подякував політику за допомогу та наголосив, що тепер вони будуть нарощувати свої спроможності.

Валерій Прозапас також розповів, що серед його побратимів 90% мають бойовий досвід, аже вони воювали на Донбасі з 2014-2015 років, тому для нього – честь служити із такими людьми.

Петро Порошенко, своєю чергою, наголосив, що мав можливість поспілкуватись з українськими воїнами, і тепер впевнений: російським загарбникам буде непереливки.

“А щоб наші бійці швидше доїжджали до місця, звідки вони будуть бити, щоб не тільки на «саушках», а й на колесах, від імені «братів по зброї» сьогодні передаємо цього коня. Isuzu, дуже гарний двигун, дизель, повноприводний”, – додав політик.

Валерій Прозапас додав, що автомобіль – це саме те, що вкрай необхідно військовим, адже вони якраз планували переміщення, і їм не вистачало авто.

Лідер “ЄС” також повідомив, що проєкт забезпечення українських воїнів великою технікою, який реалізують разом з ГО “Справа Громад”, буде нарощуватись. Зокрема планується привезти вантажівки з Великої Британії і 36-та бригада морпіхів також їх отримає.

Порошенко також зауважив, що налагоджується системна співпраця з виробниками безпілотників.

“Пташка” дуже крута. З цієї першої партії починається величезна співпраця з виробником. Ми переконані, що передаємо в надійні руки. Вони мають планшети від нас з програмою, мають “очі” від нас. А вже те, як вони ними скористаються, у мене немає жодного сумніву. Вона варта кожної копійки, яку за неї віддали”, – сказав політик.