Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко повідомив, що спільно з волонтерами та Фондом Порошенка підготували на фронт 25 одиниць автомобільної техніки, котрі вже завтра передадуть бригадам ЗСУ.

Про це інформує пресслужба партії.

Раніше на передовій протестували першу пересувну автомобільну майстерню (ПАРМ). Майстерні на базі британської вантажівки DAF обладнані необхідним устаткуванням – тут є і генератори, і компресори, верстати, а також крани і лебідки для евакуації військової техніки.

Порошенко зауважив, що команді, яка працює над переоснащенням техніки, вдалося у короткі строки зробити п’ять кунгів.

Я думав, що черг більших, ніж за лазнями, не буде. Але якщо обирати, хлопці просять ПАРМ. На фронті ця майстерня буде робити ремонт, і не потрібно буде евакуювати підбиту техніку в тил”, – пояснює політик.

У війська відправляють також нову партію лазне-пральних комплексів – одразу 10 одиниць. Якщо за перші шість місяців було виготовлено 22 пральних комплекси, зазначив п’ятий президент, то зараз лише за чотири тижні виготовлено десять. Він наголосив, що команда прискорюватиметься, оскільки “вишикувалась черга з бригад” – це і десантники, і морська піхота, і моторизовані бригади, і тероборона.

Тут є чотири душові пости, півтори тони води для автономності, котел, щоб за 17 хвилин розігріти до 40 градусів воду. І чотири машини – дві пральних і дві сушильних, для того, щоб було де помитися нашим воїнам, які і не мріяли про це на передку”, – показує глава партії “ЄС” мобільний побутовий комплекс.

Загальна вартість цієї партії техніки перевищує 17 млн грн. Це – спільна кооперація донаторів ГО “Справа Громад” та Фонду Порошенка.