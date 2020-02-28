П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко повідомив, що суд зобов'язав Державне бюро розслідувань закрити справу, за якою його сьогодні викликали на допит.

Про це він поінформував біля будівлі ДБР.

Відповідне рішення сьогодні виніс Шевченківський районний суд Києва.

“10 хвилин тому суддя Шевченківського суду прийняла рішення скасувати постанову слідчого про відмову нам в закритті кримінальної справи, за якою ми зараз запрошені на допит. Постанову скасовано. Суддя прийняла рішення зобов’язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи в зв’язку з відсутністю події злочину”, – наголосив Порошенко.

При цьому політик уточнив, що не має ілюзій і допускає, що ДБР не виконуватиме це рішення суду.

“У мене немає жодних ілюзій. Вони знову будуть не виконувати рішення суду. Вони знову будуть виконувати вказівки з Банкової”, – зазначив Порошенко.

Він додав, що тим самим нинішня влада намагається відволікти увагу від прорахунків у сфері безпеки та соціальній сфері.

“Ми не будемо грати у це шоу, хоча, як законослухняні українці будемо ходити в суд, будемо доводити, що я правильно зробив, коли підписав Мінські угоди, бо це дозволило сформувати світову коаліцію на підтримку України і застосувати санкції проти країни агресора – Російської Федерації”, – заявив Порошенко.

У свою чергу, адвокат Порошенка – Ігор Головань уточнив, що його клієнта сьогодні будуть допитувати у справі про призначення суддів.

“Стосується вона (справа, – ред.) призначення суддів. Тобто реалізації конституційних повноважень президента. Всі провадження стосуються рішень президента, які передбачені Конституцією”, – заявив адвокат.

Після виборів пройшов вже майже рік, а жодне звинувачення проти Петро Порошенко не підтверджено. Це виявилося безпідставною брехнею. Проти п’ятого президента було сфабриковано близько 15 справ. За вказівкою Офісу Зеленського правоохоронні органи старанно риють, намагаючись щось знайти. Але жодних злочинів немає. Все більше людей розуміють, що президент Петро Порошенко діяв у чіткій відповідності із Конституцією й іншими законами України. Щодо цього заведені ці справи? Щодо Мінських угод, що дозволили зупинити російський наступ і дали нам дорогоцінний час для розбудови армії. Щодо націоналізації “Приватбанку”, коли були врятовані гроші мільйонів вкладників, а Україна врятована від фінансового колапсу. Щодо наказу про контрнаступ внаслідок якого було звільнено дві третини окупованого Донбасу. Щодо наказів, що направлені на збереження територіальної цілісності і суверенітету України у Керченській протоці. Все вказує на політичну вмотивованість справ проти Петра Порошенка. Народні депутати нашої фракції зібралися перед ДБР, щоб підтримати свого лідера. Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 27 лютого 2020 р.

Раніше ДБР опублікувало перелік кримінальних проваджень, де фігурує Петро Порошенко. Вони стосуються: “зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів судів України шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду”; впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року; втручання “в діяльність суддів Окружного адмінсуду Києва з боку президента України, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації “Приват Банку”; переходу українських кораблів через Керченську протоку; підписання Мінських угод та іншого.