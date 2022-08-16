Порошенко уклав угоду про закупівлю безпілотників оперативного рівня для ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Ми переконалися, що ці “пташки” надзвичайно круті, дуже високо літають, і русні дуже важко чимось їх досягнути. Якщо вони витратять ракету “Бук” або “Тор”, то сама ракета коштує значно дорожче, ніж “пташка”, – зазначив п’ятий Президент.

За його словами, він спільно з волонтерами викуповують партію цих безпілотників, які мають “стати очима артилерії”, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним: “Зі зрозумілих причин ми не називаємо виробників і не кажемо, де вони працюють. Але це справжні патріоти України, справжні професіонали”, – сказав Порошенко. Проєкт називатиметься “Очі Арти”.

Раніше Фонд Порошенка та волонтери ГО “Справа Громад” придбали комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмових військ. А також 350 дронів Autel, 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, пікапи та вантажівки для підрозділів ЗСУ. Техніка вже надійшла у фронтові бригади.

Варто зауважити, що традиційно Фонд Порошенка подвоює суму коштів, зібрану волонтерами.