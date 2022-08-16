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15 серпня

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Порошенко уклав угоду про закупівлю безпілотників оперативного рівня для ЗСУ

П'ятий Президент України Петро Порошенко заявив про підписання довгострокового контракту на безпілотники оперативного рівня для Збройних Сил України.

Вівторок, 16 серпня 2022, 10:52
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Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Ми переконалися, що ці “пташки” надзвичайно круті, дуже високо літають, і русні дуже важко чимось їх досягнути. Якщо вони витратять ракету “Бук” або “Тор”, то сама ракета коштує значно дорожче, ніж “пташка”, – зазначив п’ятий Президент.

За його словами, він спільно з волонтерами викуповують партію цих безпілотників, які мають “стати очима артилерії”, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним: “Зі зрозумілих причин ми не називаємо виробників і не кажемо, де вони працюють. Але це справжні патріоти України, справжні професіонали”, – сказав Порошенко. Проєкт називатиметься “Очі Арти”.

Раніше Фонд Порошенка та волонтери ГО “Справа Громад” придбали комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмових військ. А також 350 дронів Autel, 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, пікапи та вантажівки для підрозділів ЗСУ. Техніка вже надійшла у фронтові бригади.

Варто зауважити, що традиційно Фонд Порошенка подвоює суму коштів, зібрану волонтерами.

Теги: безпілотники, благодійність, війна, ЗСУ, Петро Порошенко, російська агресія, російсько-українська війна, фонд Порошенка

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