Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 16 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 43900;
- танків — 1880;
- бойових броньованих машин —4152;
- артилерійських систем — 989;
- РСЗВ — 263;
- засобів ППО — 136;
- літаків — 233;
- гелікоптерів — 196;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 790;
- крилатих ракет — 190;
- кораблів/катерів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3049;
- спеціальної техніки— 92.
Протягом минулої доби, 15 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
- В ніч на 16 серпня у Дніпропетровській області під “Градами” та “Ураганами” опинилися два райони області — Нікопольський та Криворізький. Внаслідок обстрілів постраждали дві особи.
- Вранці, 16 серпня, у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова вибухи відбуваються у військовій частині росіян. За даними місцевих Telegram-каналів вибухи та пожежа – на трансформаторній підстанції.
- В ніч на 16 серпня о 02:15 російські військові обстріляли п’ять із дев’яти районів Харкова. Зазначається, що це один з наймасованіших обстрілів протягом останнього часу.