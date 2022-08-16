Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 16 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 43900;
  • танків — 1880;
  • бойових броньованих машин —4152;
  • артилерійських систем — 989;
  • РСЗВ — 263;
  • засобів ППО — 136;
  • літаків — 233;
  • гелікоптерів — 196;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 790;
  • крилатих ракет — 190;
  • кораблів/катерів — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3049;
  • спеціальної техніки— 92.

Протягом минулої доби, 15 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.