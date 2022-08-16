В Україні триває 174-та доба повномасштабного вторгнення Росії. За цей час військові ЗСУ ліквідували вже майже 44 тисячі російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 16 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу — близько 43900;

танків — 1880;

бойових броньованих машин —4152;

артилерійських систем — 989;

РСЗВ — 263;

засобів ППО — 136;

літаків — 233;

гелікоптерів — 196;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 790;

крилатих ракет — 190;

кораблів/катерів — 15;

автомобільної техніки та автоцистерн — 3049;

спеціальної техніки— 92.

Протягом минулої доби, 15 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.